中共37機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控應處

國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機28架次，其中24架次逾越中線進入北部、中部、西南及東部空域，以及7艘共艦、2艘公務船，總計中共37機艦船持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

國防部昨天指出，自昨天上午8時45分起，15架次共機逾越台灣海峽中線進入台灣西南及中部空域，配合共艦，假所謂「聯合戰備警巡」之名，騷擾台灣周邊空、海域，國軍嚴密監控應處。

根據國防部今天公布的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午6時至昨天下午3時，在台灣海峽空域偵獲中共9架次主、輔戰機及無人機，其中7架次逾越中線。

國軍於昨天上午8時20分至昨天中午12時30分，在台灣防空識別區（ADIZ）以外的台灣北部空域偵獲中共2架次輔戰機。

國軍於昨天上午6時至今天上午6時，在台灣西南空域偵獲中共16架次主、輔戰機及無人機；國軍另於今天凌晨零時5分至今天上午6時，在台灣東部空域偵獲中共1架無人機。

國防部指出，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。