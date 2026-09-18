影／賴清德視導九鵬基地 三軍精準彈藥射擊操演全數命中目標

國軍聯合精準彈藥射擊操演今天清晨在三軍統帥賴清德總統親臨屏東九鵬基地視導下，進行多項精準彈藥射擊演練，包括弓三防空飛彈，雄三及雄二反艦飛彈以及海馬士反艦飛彈輪番發射，全都精準命中目標，展現平時精實訓練成果，賴清德也實地了解國軍遠距精準打擊及三軍聯合作戰能力，並頒發加菜金勗勉參演官兵，感謝他們的辛勞。

國軍年度精準彈藥實彈射擊從本月9日起展開，國軍在東部外海劃設3大警戒區，並由海軍輪番實施射擊，結合陸、海、空軍及海巡署兵力，驗證各型防空、反艦及精準彈藥的實彈射擊能力。今天清晨天色才剛亮，操演首先由「天弓三型」防空飛彈登場，雙彈接連升空，兩道白色煙柱劃過天際，飛彈朝目標飛去，展開一連串實彈射擊序幕，包括陸射雄三飛彈以及沱江級發射艦射雄二反艦飛彈，精準命中操演區靶艦，隨後美製「海馬士」多管火箭也連續發射兩枚飛彈命中目標，壯觀的火煙伴隨巨大聲響與煙塵呼嘯而出十分震撼，隨後「獵鵂」攻擊型無人機及「彈簧刀」無人機也投入演練，針對海上目標實施攻擊，命中後激起巨大水柱與浪花，展現無人載具投入作戰的運用方式。

此次實彈操演讓外界近距離看到國軍各型武器的實際射擊狀況，以及傳統火力與新興無人載具結合運用的作戰樣貌，全面驗證了國軍各部隊在強敵環伺下的陣地部署與聯結效能，更向外界展現雷霆萬鈞的嚇阻戰力與捍衛海疆的堅定決心。

國軍各型無人機掛載彈藥精準命中海面靶標。記者劉學聖／攝影

天弓三型防空飛彈精準命中靶彈。記者劉學聖／攝影

陸射雄三飛彈發射伴隨壯觀的火煙伴隨巨大聲響與煙塵呼嘯而出十分震撼。記者劉學聖／攝影

國軍各型無人機掛載彈藥精準命中海面靶標。記者劉學聖／攝影

國軍各型無人機掛載彈藥精準命中海面靶標。記者劉學聖／攝影

美製海馬士多管火箭也連續發射兩枚飛彈命中目標，。記者劉學聖／攝影

國軍聯合精準彈藥射擊操演今天清晨在三軍統帥總統賴清德親臨屏東九鵬基地視導下，進行多項精準彈藥射擊演練。記者劉學聖／攝影

美製海馬士多管火箭也連續發射兩枚飛彈命中目標。記者劉學聖／攝影

國軍各型無人機掛載彈藥精準命中海面靶標。記者劉學聖／攝影

陸射雄三飛彈發射伴隨壯觀的火煙伴隨巨大聲響與煙塵呼嘯而出十分震撼。記者劉學聖／攝影

天弓三型防空飛彈朝向靶彈位置飛去。記者劉學聖／攝影

美製海馬士多管火箭也連續發射兩枚飛彈命中目標。記者劉學聖／攝影

海面有沱江級軍艦發射艦射雄二飛彈。記者劉學聖／攝影

陸射雄三飛彈發射伴隨壯觀的火煙伴隨巨大聲響與煙塵呼嘯而出十分震撼。記者劉學聖／攝影

美製海馬士多管火箭也連續發射兩枚飛彈命中目標，。記者劉學聖／攝影

美製海馬士多管火箭也連續發射兩枚飛彈命中目標，。記者劉學聖／攝影

陸射雄三飛彈發射伴隨壯觀的火煙伴隨巨大聲響與煙塵呼嘯而出十分震撼。記者劉學聖／攝影

美製海馬士多管火箭也連續發射兩枚飛彈命中目標，。記者劉學聖／攝影

國軍各型無人機掛載彈藥精準命中海面靶標。記者劉學聖／攝影

國軍聯合精準彈藥射擊操演今天清晨在三軍統帥總統賴清德親臨屏東九鵬基地視導下，進行多項精準彈藥射擊演練。記者劉學聖／攝影

美製海馬士多管火箭也連續發射兩枚飛彈命中目標，。記者劉學聖／攝影

美製海馬士多管火箭也連續發射兩枚飛彈命中目標，。記者劉學聖／攝影

陸射雄三飛彈發射伴隨壯觀的火煙伴隨巨大聲響與煙塵呼嘯而出十分震撼。記者劉學聖／攝影

國軍各型無人機掛載彈藥精準命中海面靶標。記者劉學聖／攝影

美製海馬士多管火箭也連續發射兩枚飛彈命中目標，。記者劉學聖／攝影

美製海馬士多管火箭也連續發射兩枚飛彈命中目標，。記者劉學聖／攝影