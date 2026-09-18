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無論川習會前後…蘇起：美若軍售 大陸會翻臉
「川習二會」廿四日在華府登場，台北論壇基金會榮譽董事長蘇起昨天表示，這次會談議題應主要聚焦美中雙邊問題及美國期中選舉。至於美國對台軍售的機會，蘇起說，目前可能性已經「非常非常低」，無論川習會前或後，「只要有軍售的話，我認為大陸會翻臉」。
蘇起也表示，美國對台灣已出現「無力保台」、甚至「無心保台」的情況，北京對台灣問題的緊迫感則「急劇、加深」。他也說，美中今年預計舉行多次峰會，「大家在互相摸底」，表面上互動熱絡，私下還是有許多外界看不到的角力；未來局勢不取決於台灣，也不取決於美國總統川普，而是取決於中國國家主席習近平。
媒體詢問，下周川習會是否為台灣帶來較大風險？蘇起說，「我覺得這次應該還好」，雙方主要還是談兩個大國之間的問題，川普目前最關注期中選舉，希望大陸方面能對選情「有一點點幫助」。
蘇起說，大陸不會在此時「拿台灣來做交易」，基本上還是美中關係，台灣不必太擔心。
至於台灣是否可能成為川普手中的牌？蘇起表示，「一定會有台灣牌」，但這時應該不是打台灣牌的時候，因為川普目前「滿腦子都是選舉」。
談到今年五月川習會，蘇起指出，習近平當時傳達給川普最重要的訊息，就是台灣議題對北京「非常非常重要」，如果美方在台灣問題上有所動作，北京可能會「不惜一切跟你翻臉」；他認為川普已經「完全聽進去了」，所以這次會面不需要再講。
媒體也詢問，傳出北京希望川習會前美方不要宣布對台軍售，川習會後美台軍售可能如何發展？蘇起說，「我覺得軍售的可能性不高了，非常非常低」。
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