快訊

台指期夜盤強攻47K大關 法人提醒後市關鍵

捲賄選案！謝典霖等人遭檢舉動用公帑辦餐會 父親謝新隆被羈押

每46名就有1名台積寶寶！醫指「校正後生育率全台2倍」 揭關鍵密碼

聽新聞
0:00 / 0:00

海巡援贈退役巡防艦給菲律賓 立委籲賴政府說明決策

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
甫停役的海巡金門艦。圖／取自海巡署官網
甫停役的海巡金門艦。圖／取自海巡署官網

海巡署援贈菲律賓1艘退役的500噸級巡防艦，國民黨立委馬文君今天表示，菲、日兩國忙著瓜分我們的海域，賴政府竟忙著替菲律賓修船、送船？她要求援贈艦艇的修繕費用、預算來源、決策程序、使用限制及援贈條件，賴政府都必須向國人說清楚。

馬文君以「菲律賓搶我海域，我們還送他執法船艦？」為題在個人臉書粉專發文表示，海巡署一艘500噸級的退役艦艇，目前正在高雄港整修，未來將致贈菲律賓，甚至已登記為菲國執法船。

她說，日本與菲律賓今年5月啟動專屬經濟海域劃界談判，劃界範圍與我國東部經濟海域高度重疊，卻將台灣排除在外。這攸關國家主權與漁民生計，我們卻連談判桌都上不去。

馬文君進一步說，如今人家忙著瓜分我們的海域，賴政府竟忙著替菲律賓修船、送船。

馬文君說，台灣人民不會忘記2013年「廣大興28號」事件，菲律賓公務船曾對我國漁船開槍掃射，造成漁民死亡。

馬文君指出，一艘當年保護台灣漁民的船艦，現在竟要由我方整修後送給菲律賓，轉身成為菲國執法船。政府能不能保證，這艘船未來不會被派到台菲重疊海域，反過來驅趕、查扣我國漁船，甚至威脅台灣漁民安全？

她示警表示，難道要等到台灣送出去的船，反過來對付台灣自己的漁民，政府才知道問題嚴重？

馬文君指出，更何況，菲律賓不是我國邦交國，雙方長期存在漁權及海域執法爭議。海巡署拿過去致贈馬紹爾群島、帛琉、吐瓦魯等邦交國船艇作為理由，根本不能混為一談。

她質疑，這筆船艦修繕費用從哪裡來？是菲律賓付，還是由台灣人民買單？立法院不久前才審完預算，外交部預算中完全看不到這筆支出。海巡署或其他部會是否另有編列？整修、測試及送交需要多少錢？又經過什麼決策及資產處分程序？海巡署不能等到媒體揭露，才用一句「援例辦理」帶過。

馬文君表示，菲律賓到底承諾了什麼？台灣又換回了什麼？國際合作不是不能做，但不能拿國家資產、人民納稅錢及漁民權益做人情。此艘援贈艦艇的修繕費用、預算來源、決策程序、使用限制及援贈條件，賴政府都必須向國人說清楚。

菲律賓 海巡 巡防艦

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

獨／我援贈菲律賓海巡艦首曝光 今出海測試已登記菲國執法艦

海巡署證實援贈退役巡防艦給菲律賓 稱援例辦理

海巡署明年編組敦睦艦隊 赴菲律賓建立親切專業形象

林佳龍證實將在宿霧設辦事處 藍質疑台菲協商時間點

相關新聞

海巡援贈退役巡防艦給菲律賓 立委籲賴政府說明決策

海巡署援贈菲律賓1艘退役的500噸級巡防艦，國民黨立委馬文君今天表示，菲、日兩國忙著瓜分我們的海域，賴政府竟忙著替菲律賓修船、送船？她要求援贈艦艇的修繕費用、預算來源、決策程序、使用限制及援贈條件，賴政府都必須向國人說清楚。

海巡署明年編組敦睦艦隊 赴菲律賓建立親切專業形象

海洋委員會2027年預算案顯示，明年10月將規畫執行「實習曁遠洋敦睦計畫」，編組艦艇航行至菲律賓進行親善活動。這是海巡署首度執行這項任務，計畫內容表示要赴菲「建立我國海巡親切專業的立場」。海巡署今（17）日表示，待預算案經立法院審議通過後，據以推動。

無人機心臟 中科院展示低油耗小型渦輪噴射引擎

2026年台灣創新科技博覽會今天起在台北世貿一館一連舉行3天，中山科學研究院今年展出可用於勁蜂四型無人機的「PSD-250小型渦輪噴射引擎」以及「飛行員訓練期間G力昏迷預測平台」等三項產品，展現研發與科技創新能力。

國軍精準武器射擊第二天 共軍「聯合戰備警巡」19共機攪局

國防部中午表示，從今天上午8時45分開始，陸續偵獲中共殲-11、16、殲轟7、轟6K、空警-500、運8遠干機等各型主、輔戰機及無人機計19架次出海，其中15架次逾越中線，進入我西南及中部空域，配合共艦，假所謂「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。

海衛士才首飛！台灣東北外海又見無人機 航迷追蹤應是「騰雲二號」

台灣首批MQ-9B「海上衛士」無人機日前在花蓮基地完成首度飛行測試，今天又有航空迷透過FlightRadar24發現，一架從花蓮起飛的無人機朝台灣東北方外海飛行，一度讓人猜測是否為剛完成首飛的海衛士；不過從公開航跡資料進一步比對，不排除為國產「騰雲二號」無人機。由於飛行高度一度達2萬英尺、航向台灣東北外海，外界也關注國軍無人機是否已開始執行偵蒐相關任務，軍方對飛行任務不予評論。

國軍戰術化民用皮卡 「去紅」緊箍咒、零件斷炊難解

陸軍計畫明年以輕型越野戰術輪車為名，採購皮卡（Pickup）商用貨車。但以戰術之名採購商用車，能否符合軍品去紅供應鏈要求，軍方有陷入保固困難與零件商源易斷炊等問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。