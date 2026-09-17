海巡援贈退役巡防艦給菲律賓 立委籲賴政府說明決策

海巡署援贈菲律賓1艘退役的500噸級巡防艦，國民黨立委馬文君今天表示，菲、日兩國忙著瓜分我們的海域，賴政府竟忙著替菲律賓修船、送船？她要求援贈艦艇的修繕費用、預算來源、決策程序、使用限制及援贈條件，賴政府都必須向國人說清楚。

馬文君以「菲律賓搶我海域，我們還送他執法船艦？」為題在個人臉書粉專發文表示，海巡署一艘500噸級的退役艦艇，目前正在高雄港整修，未來將致贈菲律賓，甚至已登記為菲國執法船。

她說，日本與菲律賓今年5月啟動專屬經濟海域劃界談判，劃界範圍與我國東部經濟海域高度重疊，卻將台灣排除在外。這攸關國家主權與漁民生計，我們卻連談判桌都上不去。

馬文君進一步說，如今人家忙著瓜分我們的海域，賴政府竟忙著替菲律賓修船、送船。

馬文君說，台灣人民不會忘記2013年「廣大興28號」事件，菲律賓公務船曾對我國漁船開槍掃射，造成漁民死亡。

馬文君指出，一艘當年保護台灣漁民的船艦，現在竟要由我方整修後送給菲律賓，轉身成為菲國執法船。政府能不能保證，這艘船未來不會被派到台菲重疊海域，反過來驅趕、查扣我國漁船，甚至威脅台灣漁民安全？

她示警表示，難道要等到台灣送出去的船，反過來對付台灣自己的漁民，政府才知道問題嚴重？

馬文君指出，更何況，菲律賓不是我國邦交國，雙方長期存在漁權及海域執法爭議。海巡署拿過去致贈馬紹爾群島、帛琉、吐瓦魯等邦交國船艇作為理由，根本不能混為一談。

她質疑，這筆船艦修繕費用從哪裡來？是菲律賓付，還是由台灣人民買單？立法院不久前才審完預算，外交部預算中完全看不到這筆支出。海巡署或其他部會是否另有編列？整修、測試及送交需要多少錢？又經過什麼決策及資產處分程序？海巡署不能等到媒體揭露，才用一句「援例辦理」帶過。

馬文君表示，菲律賓到底承諾了什麼？台灣又換回了什麼？國際合作不是不能做，但不能拿國家資產、人民納稅錢及漁民權益做人情。此艘援贈艦艇的修繕費用、預算來源、決策程序、使用限制及援贈條件，賴政府都必須向國人說清楚。