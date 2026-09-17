海巡署明年編組敦睦艦隊 赴菲律賓建立親切專業形象

海洋委員會2027年預算案顯示，明年10月將規畫執行「實習曁遠洋敦睦計畫」，編組艦艇航行至菲律賓進行親善活動。這是海巡署首度執行這項任務，計畫內容表示要赴菲「建立我國海巡親切專業的立場」。海巡署今（17）日表示，待預算案經立法院審議通過後，據以推動。

預算案指出，這項計畫是為強化及測試船艦在不同氣象及海況下的穩定性、航行能力與任務系統整合效能。

海委會進一步在案中表示，為培育具備國際視野與專業素養的海巡人才，此行將結合中央警察大學實習計畫，屆時安排實習生至海巡敦睦艦上實地教學。

海委會表示，海巡遠洋敦睦艦於友好國家的港口靠泊期間，將進行文化參訪與海事交流，建立我國海巡親切專業的立場，深化國際合作，並提升實習生對海巡實務工作的了解與認同感，實現海巡外交合作等多項目標。

這項敦睦計畫派遣人數將達百人，使用天數為8天。