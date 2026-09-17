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無人機心臟 中科院展示低油耗小型渦輪噴射引擎

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
中科院為展現最新自主科研成果，在「2026台灣創新技術博覽會」展出「飛行員訓練期間G力昏迷預測平台」、「擴增實境頭戴顯示系統」（如圖）及「PSD-250小型渦輪噴射引擎」等三項產品。圖／中科院提供
中科院為展現最新自主科研成果，在「2026台灣創新技術博覽會」展出「飛行員訓練期間G力昏迷預測平台」、「擴增實境頭戴顯示系統」（如圖）及「PSD-250小型渦輪噴射引擎」等三項產品。圖／中科院提供

2026年台灣創新科技博覽會今天起在台北世貿一館一連舉行3天，中山科學研究院今年展出可用於勁蜂四型無人機的「PSD-250小型渦輪噴射引擎」以及「飛行員訓練期間G力昏迷預測平台」等三項產品，展現研發與科技創新能力。

中科院為呈現最新自主科研成果，今天起一連3天，在「2026台灣創新技術博覽會」展出「飛行員訓練期間G力昏迷預測平台」、「擴增實境頭戴顯示系統」及「PSD-250小型渦輪噴射引擎」等三項產品，彰顯雄厚研發實力與科技創新能力，以及技轉產業和銜接量產供應鏈之效能。

「PSD-250小型渦輪噴射引擎」為中科院自主研發成果，不受國外商源限制；此引擎擁有低耗油率、低成本及高推重比等特性，並兼具量產能力與成本效益，有助無人機供應鏈。PSD-250也已規劃成為「勁蜂四型」無人機量產或升級版衍生型號的國產化動力來源。

其次，「飛行員訓練期間G力昏迷預測平台」今年首次參展，這項平台運用腦波、生理監測系統，結合預測AI演算法，即時偵測和研判受訓飛行員異常的昏迷徵兆，同步示警教官介入，為飛行訓練安全加上科技防線。

另外，「擴增實境頭戴顯示系統」為戰甲車乘員視覺輔助系統，它結合可見光與長波紅外線（LWIR）感測技術，藉由頭戴顯示器，將戰場即時資訊、全景呈現在乘員眼前，讓戰甲車乘員裝上一雙「看穿環境」的眼睛，增強臨場應變速度與提升存活能力。

中科院表示，將透過此次展覽會活動平台，達成技術交流，帶動我國軍民通用科技繁榮發展。

中科院為展現最新自主科研成果，在「2026台灣創新技術博覽會」展出「飛行員訓練期間G力昏迷預測平台」、「擴增實境頭戴顯示系統」及「PSD-250小型渦輪噴射引擎」等三項產品。圖為可用於「勁蜂四型」無人機的PSD-250小型渦輪噴射引擎。圖／中科院提供
中科院為展現最新自主科研成果，在「2026台灣創新技術博覽會」展出「飛行員訓練期間G力昏迷預測平台」、「擴增實境頭戴顯示系統」及「PSD-250小型渦輪噴射引擎」等三項產品。圖為可用於「勁蜂四型」無人機的PSD-250小型渦輪噴射引擎。圖／中科院提供

中科院為展現最新自主科研成果，在「2026台灣創新技術博覽會」展出「飛行員訓練期間G力昏迷預測平台」、「擴增實境頭戴顯示系統」及「PSD-250小型渦輪噴射引擎」等三項產品。圖為可用於「勁蜂四型」無人機的PSD-250小型渦輪噴射引擎。圖／中科院提供
中科院為展現最新自主科研成果，在「2026台灣創新技術博覽會」展出「飛行員訓練期間G力昏迷預測平台」、「擴增實境頭戴顯示系統」及「PSD-250小型渦輪噴射引擎」等三項產品。圖為可用於「勁蜂四型」無人機的PSD-250小型渦輪噴射引擎。圖／中科院提供

中科院為展現最新自主科研成果，在「2026台灣創新技術博覽會」展出「飛行員訓練期間G力昏迷預測平台」（如圖）、「擴增實境頭戴顯示系統」及「PSD-250小型渦輪噴射引擎」等三項產品。圖／中科院提供
中科院為展現最新自主科研成果，在「2026台灣創新技術博覽會」展出「飛行員訓練期間G力昏迷預測平台」（如圖）、「擴增實境頭戴顯示系統」及「PSD-250小型渦輪噴射引擎」等三項產品。圖／中科院提供

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