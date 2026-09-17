海衛士才首飛！台灣東北外海又見無人機 航迷追蹤應是「騰雲二號」

台灣首批MQ-9B「海上衛士」無人機日前在花蓮基地完成首度飛行測試，今天又有航空迷透過FlightRadar24發現，一架從花蓮起飛的無人機朝台灣東北方外海飛行，一度讓人猜測是否為剛完成首飛的海衛士；不過從公開航跡資料進一步比對，不排除為國產「騰雲二號」無人機。由於飛行高度一度達2萬英尺、航向台灣東北外海，外界也關注國軍無人機是否已開始執行偵蒐相關任務，軍方對飛行任務不予評論。

根據FR24航跡資料，TU501（90-15801）從花蓮起飛後，朝台灣東北方外海飛行，當時飛行高度約2萬50英尺（約6110公尺），地速約160節（約296公里）。由於MQ-9B才剛在花蓮完成首飛，加上兩者都屬高空長航時無人機，航跡曝光後一度引發航空迷討論。

不過進一步從航班識別資料比對，該架無人機顯示為TU501，註冊號90-15801，FR24機型分類為「DRON」，航空迷據此認為並非近期抵台的MQ-9B，可能是國產騰雲二號。

值得注意的是，飛行時間正值國軍無人機戰力逐步成形之際。首批2架MQ-9B今年6月抵台，經組裝及測試後，14日在花蓮基地首度升空。據了解，空軍採購MQ-9B主要盼藉其長滯空及全時段監偵能力，強化台海周邊海空動態掌握。

而這架騰雲二號此次從花蓮起飛，飛往台灣東北方外海並在2萬英尺高度飛行，也讓航空迷開始關注，國產高空無人機除了測試、訓練外，是否已逐步投入實際情監偵相關飛行。不過，僅憑公開飛行追蹤資料，對於TU501此次飛行是否涉及偵蒐任務，以及軍方是否已啟動相關海空監偵勤務，軍方表示不予評論。