美台推「地獄景象」防禦構想 無人機蜂群阻共軍

外媒報導，美台軍方正低調推動「地獄景象」作戰構想，計劃以大量無人機封鎖台灣海峽，結合AI自主辨識攻擊中國艦艇，不僅提高共軍攻台代價，同時爭取美軍馳援時間。

「經濟學人」報導，美台軍方共同推動的「地獄景象」（Hellscape）作戰構想，最初始於拜登政府任內，主要借鏡烏克蘭與伊朗的實戰經驗，運用大量低技術門檻無人機結合AI技術，消耗解放軍攔截彈並重創登陸艦隊。

在作戰設計上，即使共軍切斷或干擾通訊，無人機仍可憑藉機載AI與影像辨識等技術自主鎖定目標，甚至能彼此協調發動蜂群攻擊。雖無法徹底阻止共軍進犯，仍能提高侵略代價，為美軍主力馳援爭取時間與空間。

然而，這項構想仍面臨多重變數，首先是華府政治意願。美國總統川普將對台軍售視為與中方談判的籌碼，至今未批准140億美元的對台軍售案。台灣官員除擔心美方為達成貿易與科技協議對中國讓步，也擔憂因伊朗戰事消耗美軍大量軍備庫存，恐需花數年才能補齊，進而拖延美方先前對台軍售的交付進度。

部分人士擔憂，北京恐趁美軍戰備空窗於2028年台灣大選前後發難；此外，台灣本身無人載具產能不足也是隱憂。台灣自俄烏戰爭不久後，便啟動無人載具整體發展計畫，儘管過去2年產能與出口有所增長，但政府的採購計畫仍因預算爭議延宕。

儘管挑戰艱鉅，但從烏克蘭與中東戰事來看，即便共軍戰力與日俱增，防守方勝算也有所提升。美國軍事戰略學者過去普遍認為，進攻方須具備防守方3倍火力才能確保獲勝，如今這個比例恐怕得提升到20倍至30倍。

面對這套戰法，解放軍內部已提高警戒。部分中國軍事專家直言，「地獄景象」構想迫使共軍全盤更新對台作戰計畫，並投入更多資源採購能辨識與摧毀無人機的艦載防衛武器。

「地獄景象」支持者指出，美台無需展現徹底擊潰共軍的實力，只要讓中國國家主席習近平深信，他無法速戰速決且須付出慘痛代價，便能達到實質嚇阻效果。