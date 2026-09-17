台海作戰 美台推地獄景象構想防禦

經濟學人雜誌十五日報導，美台軍方正低調推進「地獄景象」台海作戰構想，準備在中國武力犯台時，以大量低成本空中、水面及水下無人機湧入台灣海峽，結合人工智慧（ＡＩ）自主辨識攻擊中國艦艇。

美國軍事戰略界過去長期認為，進攻方火力只要達到防守方三倍，就足以確保勝利；但烏克蘭及中東戰爭經驗已經改變這項判斷，新科技大幅提高防守方優勢，如今美方認為，進攻方可能得擁有防守方廿倍、甚至卅倍軍力優勢，才有把握取勝。

然而，「地獄景象」要真正落實仍有變數，包括美國介入台海的政治意願、無人機與飛彈產能、伊朗戰爭造成的美軍軍力與庫存消耗，以及台灣自身產能不足。同時，近期已有跡象顯示，北京對「地獄景象」的態度出現變化，解放軍內部開始提高警戒。

部分中國軍事專家認為，這套構想迫使解放軍重新調整對台作戰，認為應加碼研發能辨識以及摧毀無人機的艦載武器。

「地獄景象」構想最初於拜登政府時期提出，核心並非單靠無人機阻止中國進攻，而是以龐大數量消耗解放軍防空與飛彈攔截能力、重創登陸艦隊，為美軍航艦、潛艦及戰機馳援爭取時間。計畫並預設中國將切斷或干擾無人機通訊，因此這些武器必須能在失去訊號後，依靠慣性導航、影像辨識及機載ＡＩ自行選擇目標、閃避反制措施，甚至彼此協調發動蜂群攻擊。

不過，美國是否真會介入台海仍是主要政治變數。川習會廿四日將在華府登場，川普仍未批准今年一月已獲國會放行的一百四十億美元對台軍售案，台灣官員憂心華府恐為換取美中貿易與科技協議進一步讓步。

面對川普政府的不確定性，「地獄景象」支持者已把目光放到川普之後，寄望美國國會持續維持跨黨派挺台力量，以及台灣對美國ＡＩ產業的重要性。有人則擔心共和黨內存在一個主張放棄台灣的「克制派」陣營，也有人擔心川普加深美國人對海外戰爭的反彈，並永久傷害與亞洲盟友的關係，而「地獄景象」有賴這些盟友支持。

除了政治意願，美國能否及時備妥足夠武器也是另一道難題。美國近年加速擴充低成本無人機戰力，不僅花費十八個月逆向工程仿製伊朗攻擊型無人機，五角大廈更計畫二○二七年前採購廿萬架低成本無人機。

但相關進度受到測試能量不足及非中國製零組件短缺拖累，許多專為台海戰爭研發的無人系統仍停留在實驗階段，產量極少。曾在拜登政府領導五角大廈無人機計畫的賓州大學教授霍洛維茲警告，無人機無法完全取代航艦、潛艦及精準飛彈等傳統武器。

美軍部分原為台海戰爭設計的無人載具已投入對伊朗作戰，中東戰事也分散原本部署於太平洋的美軍兵力，並大量消耗精準飛彈及飛彈攔截彈庫存，補充庫存恐需數年時間。

部分人士因此擔心，習近平可能利用美國軍火庫存尚未恢復的窗口期採取行動，最快可能落在台灣二○二八年總統大選前後，約為川普卸任前十個月。