經濟學人：中共2028可能犯台 專家：勿杯弓蛇影

經濟學人報導美台軍方正建構「地獄景象」台海作戰構想，中共攻台必須具備卅倍以上的軍力優勢。軍事專家指出，不知卅倍的計算基礎為何，但無論美方的戰略如何調整，台灣都必須承擔更多防衛作戰的義務。至於中共二○二八年可能犯台的說法，專家認為可供參考，但不必杯弓蛇影。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲認為，俄烏戰場雖顛覆一些傳統的戰爭想像，不過要達火力差距達卅倍以上「就過分誇張了」，不知計算基礎為何。

經濟學人報導認為，共軍可能利用美國身陷中東戰事、武器庫存一時難以補充的時機對台採取行動，最快可能落在二○二八台灣總統大選前後。揭仲質疑「邏輯大有問題」；他反問，美軍現在深陷中東，彈藥庫存也未補足，「現在對台動手不是更好？」

揭仲指出，中共思考武力犯台，除了考慮美軍在西太平洋的戰力外，更重要取決於自身的國家目標、戰爭準備，以及領導者對當前局勢的看法。他認為，共軍要在台灣周邊創造「讓美軍連干預都來不及」的絕對有利態勢，二○二八年恐怕仍力有未逮。

揭仲說，華府對於美國究竟要如何保衛西太平洋、要為此付出多少？與中共軍事衝突的準備夠不夠？應該有相當多爭論，其隱含問題是美方是否該調整戰略？無論美方的戰略如何調整，台灣都必須承擔更多防衛作戰的義務。

揭仲說，例如，台灣必須自己投入大量無人機，在台海獨自扛起「地獄景象」的責任，尤其在第一島鏈牽制共軍，讓美軍可依托第二島鏈，在四、五百公里外用遠距精準彈藥攻擊、消耗共軍的海空目標，才是美軍可能做法。

國防院戰略所長蘇紫雲說，傳統上攻擊方的兵火力應該是對手的三倍以上，若是登陸作戰更要擴大到五倍以上，不過是否必須達到卅倍以上差距，可能還要經過電腦兵推模擬。

蘇紫雲強調，中共犯台的時間窗口取決於攻守雙方，他認為台灣防守能力近年已有提升，中共領導人習近平在尋求四連任之際也沒有必要造成內部的政治風險，二○二八的看法可供參考，但不必杯弓蛇影。

蘇紫雲指出，經濟學人這篇報導的主要對象應仍是針對美國內部的政治菁英，凸顯美國內部對中政策路線的拉扯；近期又浮現的棄台論雖非主流，但仍有華府人士擔憂川普政府對北京的態度，才會一直有類似文章出現。

精準彈藥操演登場

國軍年度「聯合精準彈藥射擊操演」昨天起一連三天在屏東九鵬基地登場，首日進行愛國者、天弓飛彈等射擊，全都精準命中靶機及靶彈；今起接下來兩天有雄風、陸劍二及空射飛彈等各型武器，最後一天海軍還將由性能提升後的海龍號潛艦發射戰雷，進行最終擊沉任務。

軍方今年比照美軍在環太軍演的「擊沉演習」（SINKEX）模式，除了以去年才除役的濟陽級蘭陽號軍艦當海上靶艦，也設置多艘除役艦艇，將發射各型制海飛彈採「飽和火力」攻擊，是歷年來強度最大的各型反艦飛彈射擊演練。

「聯合精準彈藥射擊操演」昨進行防空攔截項目，今明兩天則是進行各型制海飛彈實彈射擊。十八日為重點階段，賴清德總統將視導操演，並向參訓部隊官兵發表重要談話。

此外，海巡署證實，我國退役的五百噸級巡防救難艦「連江艦」已轉移給菲律賓作為執法船，昨在高雄港出海測試，此案為「援例辦理」。