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台美打造台海「地獄場景」？ 揭仲：美爭辯對中戰略 我需負更多責任

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
經濟學人報導台美建構「地獄場景」，中共攻台必須具備30倍以上的軍力優勢。軍事專家揭仲指出，美伊、俄烏戰場與台海的情況不完全相同，不知道30倍軍力差距的評量基礎究竟為何？他也估計，無論美方的戰略如何調整，台灣都必須承擔更多防衛作戰的義務。聯合報系資料照
經濟學人報導台美建構「地獄場景」，中共攻台必須具備30倍以上的軍力優勢。軍事專家揭仲指出，美伊、俄烏戰場與台海的情況不完全相同，不知道30倍軍力差距的評量基礎究竟為何？他也估計，無論美方的戰略如何調整，台灣都必須承擔更多防衛作戰的義務。聯合報系資料照

經濟學人報導台美建構「地獄場景」，中共攻台必須具備30倍以上的軍力優勢。軍事專家揭仲指出，美伊、俄烏戰場與台海的情況不完全相同，不知道30倍軍力差距的評量基礎究竟為何？不過揭仲也估計，無論美方的戰略如何調整，台灣都必須承擔更多防衛作戰的義務。

經濟學人報導，美台軍方正低調推進「地獄景象」的台海作戰構想，準備在台海部署以大量低成本無人機，在中共犯台時攻擊攻台艦艇。報導稱，美方認為隨著俄烏與中東戰爭的經驗，進攻方對防守方的火力優勢，必須從傳統的3倍增加到甚至30倍，才有把握獲勝。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲認為，美國對付伊朗純粹想用遠距火力壓垮對手，不會發動入侵佔領，和台海的情況不同；俄烏戰場雖然顛覆一些傳統的戰爭定律想像，例如不必擁有制空權也可用無人機對後方、大後方發動遠程戰略打擊；迫使進攻方必須具備更大的火力優勢，不過要達30倍以上「就過分誇張了」。不知道相關的計算基礎究竟為何？

此外，報導認為共軍可能利用美國身陷中東戰事、武器庫存一時難以補充的時機對台採取行動，最快可能落在2028台灣總統大選前後。揭仲質疑相關邏輯大有問題，他反問，美軍現在深陷中東，彈藥庫存也沒補足，「現在對台動手不是更好？」

揭仲指出，中共思考武力犯台，除了考慮美軍在西太平洋的軍力、武裝外，更重要取決於自身的國家目標、戰爭準備，以及領導者對當前局勢的看法。他認為，共軍要短時間內在台灣周邊創造絕對有利的態勢，讓美軍連干預都還不及，2028年恐怕仍力有未逮。

揭仲強調，華府對於美國究竟要如何保衛西太平洋、要為此付出多少？與中共軍事衝突的準備夠不夠？應該有相當多爭論，其隱含的問題就是美方是否該調整戰略？

不過揭仲坦言，無論美方爭辯中的戰略如何調整，很明顯地，台灣都必須承擔更多防衛作戰的義務。他舉例，美方要求台灣自己投入大量無人機，在台海獨自扛起「地獄場景」的責任，尤其在第一島鏈吸引、牽制共軍不能很快突入西太平洋，讓美軍可依托第二島鏈，在4-500公里外用遠距精準彈藥去攻擊、消耗共軍的海空目標，應該才是美軍可能的作法。

台海 對中 戰略

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