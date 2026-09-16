陸軍演練M1A2T戰車上板 驗證重型裝備載運能量

陸軍向美採購108輛M1A2T戰車已全數抵台，並首度在今年漢光42號實兵驗證。軍聞社今天報導，陸軍三支部運輸兵群日前協同584旅實施M1A2T上板作業，操作M1070A1重型曳引車、M1000五軸平板車完成載運與繫固，驗證重型裝備載運能力。

陸軍編列新台幣405億2415萬元，於民國108年至116年持續預算，對美採購108輛被譽「地表最強戰車」的M1A2T戰車，目前均全數抵台、駐防六軍團衛戍北部地區，並在今年漢光42號實兵演習中首度驗證。

軍事新聞通訊社下午報導，陸軍第三地區支援指揮部運輸兵群第一營日前協同聯兵第584旅實施M1A2T戰車上板作業，由官兵操作M1070A1重型曳引車、M1000五軸平板車，協力完成戰車上板及裝備繫固，藉由實際操作驗證重型裝備載運能力，提升官兵裝備操作熟練度及部隊後勤支援效能。

軍聞社指出，執行過程中，運輸兵群官兵首先實施車況檢查、地面承載評估及坡板角度調整，確認各項條件符合安全要求後，再由第584旅指揮幹部以手勢、哨音引導M1A2T戰車駛上M1000五軸平板車，並依行進狀況適時調整方向與速度。

完成上板後，運輸兵群官兵依裝載重量及位置，逐項檢查繫固鏈條、棘輪緊線器及各固定點位受力情形，確保重型裝備載運安全。

三支部運輸兵群表示，重型裝備載運涉及車輛操作、載重評估及裝備繫固等多項專業技能，須透過實際任務持續累積操作經驗，強化官兵對裝備性能及作業程序的掌握，未來將持續把握各項訓練及任務機會，精進重裝載運專業技能，提升後勤支援效能，確保各項任務順利遂行。