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獨／我援贈菲律賓海巡艦首曝光 今出海測試已登記菲國執法艦

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
根據商用船舶追蹤系統VesselFinder顯示，一艘名為BLINGNO.1的菲律賓籍執法船（Law enforcment），今（16）日上午自高雄港出港測試。此艦疑為海巡署除役的連江艦 (CG125)。圖／取自VesselFinder
根據商用船舶追蹤系統VesselFinder顯示，一艘名為BLINGNO.1的菲律賓籍執法船（Law enforcment），今（16）日上午自高雄港出港測試。此艦疑為海巡署除役的連江艦 (CG125)。圖／取自VesselFinder

海巡署退役的500噸級巡防救難艦連江艦，被發現已轉移成菲律賓的公務船舶，目前還在高雄港整修中。海巡署今日對此暫無回應。

根據商用船舶追蹤系統VesselFinder顯示，一艘名為BLINGNO.1的菲律賓籍執法船（Law enforcment），今（16）日上午自高雄港出港測試，出港不久隨即返航，目前泊於高雄港淺水碼頭，預判將持續整修。

此船雖然全船去除塗裝，解除原20機砲與50機槍等武裝，但按艦艇構型觀察，完全符合海巡署已除役的500噸級巡防救難艦「連江艦 (CG125)」的構型。

海巡署500噸級巡防救難艦「連江艦 (CG125)」由中信造船承造，已於2023年10月27日正式除役。海巡現役同名的連江艦是由中船承造的1000噸級的新式巡防艦。

除役的連江艦配備「噴水推進系統」，配合艦艉輔助舵，能進行定點180度轉向及橫向移動，最高航速可達30節，最高續航力達5200浬。

外媒過去即曾披露海巡署將陸續換裝新式巡邏艦，而舊的巡邏艦有機會捐贈給止在擴大海巡編制的菲律賓使用。而據了解，外交部確實協調海巡署撥發除役艦艇援菲，因兩岸敏感，我方是比照日本，由我方自行完成退役艦艇的整修，再運用人力將船開赴菲國交艦。

目前尚無法掌握援贈的連江艦整修預算由哪個部會負擔。連江艦是第1艘援贈菲律賓的公務船，海巡署規劃同型的金門艦於今（2026）年除役。

菲國海巡過去因廣大興事件惡行受到我方列關注，如今國關係變化，我海巡援贈艦艇給菲國海巡，不僅牽動國際關係，恐也將觸動敏感兩岸關係神經。

菲律賓 菲國 海巡

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