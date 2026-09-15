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顧立雄慰勉基隆駐軍 視導戰備偵巡整備
中秋節前夕，國防部長顧立雄今日赴基隆地區，慰勉陸軍及海軍部隊，實地視導戰備偵巡之整備及執行情形，肯定官兵以精實訓練守護國家安全。
國防部表示，顧立雄今天上午在副總長執行官黃志偉等官員陪同下，前往陸軍關指部外木山營區及海軍威海營區，聽取簡報，瞭解部隊戰備狀況並頒發團體獎金。
顧立雄肯定海軍131艦隊官兵在第一線守護國家安全的付出，他在視察外木山營區時指出，基隆地處北海岸重要戰略位置，關指部肩負北部地區防衛及關鍵基礎設施防護等任務，期許各級幹部強化官兵生活照顧，協力成長部隊戰力。
顧立雄視察過程中，六軍團指揮官連志威中將也透過TAK戰術網路知覺系統，向顧立雄說明部隊戰備偵詢路線等任務概況。
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