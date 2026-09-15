顧立雄慰勉基隆駐軍 視導戰備偵巡整備

國軍向美方採購4架MQ-9B無人機，首批2架無人機今年6月抵台，昨天在花蓮首度試飛。台中市長盧秀燕表示，她長期支持無人機政策，對此表達肯定，但也提醒無人機產業發展需要巨大數量，中部是最大研發製造區域，卻沒有試飛場，盼中央盡速核准設立。

2026-09-15 10:21