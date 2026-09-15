首批MQ-9B無人機花蓮試飛 盧秀燕盼中央盡速核准中部試飛場

國軍向美方採購4架MB-9Q無人機，首批2架無人機今年6月抵台，昨天在花蓮首度試飛。台中市長盧秀燕表示，她長期支持無人機政策，對此表達肯定，但也提醒無人機產業發展需要巨大數量，中部是最大研發製造區域，卻沒有試飛場，盼中央盡速核准設立。

盧秀燕今天上午主持市政會議前受訪，被問及MQ-9B試飛成功，表示長期以來對無人機政策大力支持，不管是國防還是經濟產業都要推動，看到MB-9Q到貨、升空，她覺得肯定。

盧秀燕話鋒一轉，直言不管是國防無人機還是產業無人機，都需要非常巨大的數量發展，才能達到國防安全與經濟產業的效果，光2架是不夠的；要打造國防自主和下一座護國神山，中部地區就是現成最大的研發、生產製造場域。

盧秀燕說，中部地區現在缺試飛場，想要大量研發生產，就需要試飛，但現在國家的無人機試飛場，只核准在嘉義與高雄，不敷需要，因為中部無人機業者製造完還得運到南部，有問題再運回中部修改，來來回回，延誤無人機政策產業，以及國防自主的發展需求。

盧秀燕呼籲，中央應盡速來中部會勘，核准設立無人機試飛場；她不只要替中部爭取，台灣如果要發展國防自主無人機和下一座護國神山產業，其他地區有量能，比如北部、竹科等地，也都應該核准設立試飛場，這樣生產速度才會快、生產量才會大。