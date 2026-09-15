MQ-9B無人機首度試飛 高空監偵升級

國軍向美國採購四架ＭＱ─9B無人機，首批二架今年六月運抵台灣並進駐空軍花蓮基地，歷經近三個月組裝、驗測與整備後，昨天首度升空試飛，象徵我國高空長程監偵能力邁入新階段。

軍方表示，ＭＱ─9B在台灣主要任務為提升情監偵能量，而非擔任主要攻擊；面對共艦及海警船等灰色地帶行動，可執行高風險區域監控與長時間海域巡查，補強既有偵察能量缺口。

空軍在二○二二年至二○二九年編列二一七億元預算，向美方採購四架由通用原子系統公司生產的ＭＱ─9B無人機及地面控制系統等設備，分二批、每批二架方式交付，今、明二年完成。

首批二架今年三月十七日在美國交機，六月經海運抵達高雄港後，轉運至花蓮基地，進駐通過美軍認證的棚廠，由原廠與空軍共同執行組裝及測試作業，昨天在嚴密措施下，首次在花蓮基地升空試飛；ＭＱ─9B將服役於該基地的空軍第五聯隊十二作戰隊，由於其續航力長達四十八小時，將有助提升國軍對周邊海域的監偵能量。

ＭＱ─9是美國通用原子公司開發的大型無人機，第一代生產型ＭＱ─9A死神（Reaper）用於陸上監偵，並可攜帶地獄火飛彈，實施攻擊。美軍ＭＱ─9A活躍於中東反恐戰爭，最有名戰功是擊殺伊朗「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼，但在伊朗戰場損失架數也相當多。專為海外用戶開發的ＭＱ─9B，本身不攜帶彈藥，但飛行高度更提升，機上裝有光電、紅外線、雷達等裝備，可以在四萬呎高空，長時間監控大範圍海面動態。昨天試飛照片中，可看到機身下方掛載雷達。