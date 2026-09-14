國造高級教練機勇鷹號將全數交機 漢翔工會：完成交機不是終點

國造高級教練機勇鷹號最近完成最後一架並出廠試飛，將全數交機，漢翔企業工會今天聲明指出，近日有媒體以「勇鷹號全交機、ADF先進防禦戰機卻已成爛尾樓」為題，質疑當年我國選擇投入高教機國造是否划算，漢翔企業工會認為，這樣的比較若只停留在「一架飛機多少錢」，反而忽略了國防自主最重要的核心價值。

漢翔企業工會理事長于正道指出，勇鷹高教機從研發、設計、飛控、航電軟體、測試到量產，建立的不只是66架飛機，而是人才、技術、供應鏈及系統整合能力。中科院資料也顯示，勇鷹自製率約55%，後續機隊管理、壽期維護及性能提升均可掌握於國內。

他說如果國防採購永遠只問「國外買是不是比較便宜」，卻不計算戰時供應中斷、零組件禁運、維修自主及人才斷層的代價，那麼所謂的「便宜」，恐怕只是帳面上的便宜。

工會表示，初教機、高教機、戰鬥機，任務不同、技術層級不同，但背後所需要的航空人才、製造設備、測試驗證、供應鏈及後勤維修能力具有高度關聯。勇鷹的完成，證明台灣仍然具備完整飛機研製與量產的能力；真正值得政府思考的，是如何讓這套能力「接得上、延續下去」，而不是讓一項國造計畫完成後，人才與產業能量再次斷層。

漢翔企業工會主張，國機國造不是為了漢翔而做，而是為了台灣在關鍵時刻仍然有能力自己做。如果今天勇鷹66架完成交機後，相關研發人才、製造能量、供應鏈及技術經驗沒有下一個任務承接，才是真正值得國人憂心的問題。

工會呼籲政府，建立國防航空產業長期發展路線圖，而非一案一案決策。讓初教機、無人機、後續軍機研製與維修能量有效銜接，避免國造能量斷層。評估國防採購時，應納入全壽期成本、戰時維修能力、供應鏈韌性、人才培育及技術自主等國家戰略價值，而非只比較採購單價。勇鷹完成交機不是終點，而應成為下一階段國防航空產業升級的起點。