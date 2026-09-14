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馬防部參謀長上任半年爆爭議…遭控碰觸女官兵 陸軍調職徹查

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
軍人。示意圖／Ingimage
軍人。示意圖／Ingimage

陸軍司令部今天（14）下午發布新聞稿表示：本月11日接獲官兵檢控，馬祖防衛指揮部黃姓少將言行不當，造成當事人不適。陸軍司令部隨即指示馬防部，依「國軍人員性騷擾處理及性侵害預防實施規定」完成性騷擾申訴會編組，並將涉案人員立即調離單位，依規定實施調查及後續審議。

據了解，新聞稿中提及的黃姓少將，是馬防部參謀長黃盈福少將，他於今年3月1日到任。消息人士指出，9日晚間他應邀參加營外餐敘，由參辦室行政官與駕駛（均為女性）接回營區時，涉嫌酒後碰觸對方身體，遭到投訴。

陸軍司令部強調，高階幹部應自重自愛，以更高的言行標準自我約束，目前全案雖尚在調查中，本部絕對依法行政，如查證屬實絕依規定嚴懲不貸。另外，性別平權及性騷擾防治是現代化軍隊務必遵守的規範，期平時透過教育、宣導等方式要求官兵具備相關素養與認知。

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性騷擾 馬祖 陸軍

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