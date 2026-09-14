台海今年無大型軍演 美中都要管控衝突

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「美、中都希望穩定，所以中國今年未發動大型軍演！」學者鍾志東14日在座談會分析，由於中國明年要21大、美國年底要選舉，因此連美國軍艦也只有穿越台海ㄧ次；學者吳瑟致則說，但這不代表美中大和解，雙方矛盾還是很深，而台灣也要強化不可交易的產業與國防等面向。

美中都盼別節外生枝

亞洲政經與和平交流協會14日舉行「川習會前瞻－美中競爭新局與台灣的戰略位置」座談會，邀請學者討論美國總統川普與中國國家主席習近平今年第2次會面可能的狀況。國防院國安所助理研究員鍾志東表示，總統賴清德上任以來，中國每年幾乎對台會有2次大型軍演，但今年至今尚無，除了轉向灰色地帶侵擾外，是中國希望局勢穩定。

「美國也希望穩定！」鍾志東指出，美國軍艦今年也只有通過台海一次，雙方都有需要穩定的因素：習近平面臨史無前例的第四任，需要確保連任的穩定，中國目前成長大幅趨緩；美國總統川普搞不定俄烏與美以伊戰爭，還面臨期中選舉，因此美中都不希望節外生枝。

核心戰略矛盾未消失

鍾志東也說，中國今年還有學者說2027年台海將會「地動天搖」，但這可能危及習近平想要的穩定，因此即使明年是「解放軍建軍百年」，中共還是會有動作，但要再生爭端的可能性不高。

「川習會不是美中和解峰會！」台北海洋科技大學通識中心助理教授吳瑟致分析，美中在太多層面都有衝突，不可能重新合作，因此峰會比較像是「管理可控的衝突空間」，對川普來說，接下來要避免經貿衝突影響美國經濟與企業信心，而貿易、能源等議題比較是能在談判中有空間的部分，雙方可以短期交易，但不代表美中戰略核心矛盾消失。

總統發言不代表一切

吳瑟致說，半導體、先進製程、關鍵礦產（稀土）是不可以交易的，而台海議題很敏感，在雙方都希望維穩下，不會將難以解決的問題馬上擺在檯面討論。他認為這對台灣的啟示是，我方對於國安不能期待外國救援，還有因為美中峰會對話就忽略中國對台施壓，而國際與美中交流的利益不能拿台灣安全來交換。

北市大通識教育中心助理教授洪浦釗指出，雖然各界都認為川普很愛交易，好像什麼都可以換，但這就太過度簡化美國政治，總統雖有國安與外交職權，但其決策也要以行政部門蒐集的資訊來進行判斷，包括國務院與五角大廈都會針對中國軍力、台海安全與印太佈局提出評估，總統無法憑喜好進行決策。

另外，洪浦釗說，美國國會是跨黨派支持對台軍售，「不要一直認為台灣會成為川習會的交易籌碼！」

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