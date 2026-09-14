從荷莫茲到台灣 MQ-9B無人機來台於花蓮首飛

最新報導 「MQ-9 已在台灣首度升空。」 聯合報於 2026 年 9 月 14 日報導，首批 2 架 MQ-9B 在 6 月抵台，經近 3 個月組裝與測試後，當日上午於花蓮首度升空。報導並指機體已掛載雷達，未來將部署花蓮基地空軍第 12 作戰隊第 4 分隊；但目前尚未見國防部或空軍正式公開證實首飛。

同一家族，兩種敘事 A 是戰場記憶；B 是台灣的海上監偵選擇。 MQ-9A 「死神」Reaper 聯合報報導指出，MQ-9A可攜帶飛彈，長期用於戰場偵察與打擊。伊朗方面曾聲稱在荷莫茲海峽上空擊落一架美軍 MQ-9。 MQ-9B 「海上衛士」SeaGuardian 由 MQ-9A 改良，配備對海光電、紅外線與雷達感測器，主要角色是長時間、大範圍海上監偵。聯合報最新報導指出，花蓮試飛畫面可見機身已掛載雷達。

無人機與海上艦艇同框，呈現海域監偵的任務情境。美聯社

四個數字，看見輪廓 4 架對美採購 40,000 呎實用升限 48 小時最大續航 217.2 億元國軍預算 數字為聯合新聞網報導所載；實際性能受酬載與任務配置影響。

荷莫茲戰場的提醒 飛得久、看得遠，也可能被擊落。 海峽的爭奪不只發生在水面，也發生在感測、辨識、資料鏈與決策時間。MQ-9 的戰場損耗同時提醒：高價、高空、長航時，並不等於不受威脅。

無人機殘骸畫面，也提醒長航時與高空不代表不受威脅。路透

從核准到首飛報導 真正重要的，是每一個可被查證的節點。 2020.11 美方宣布售台 4 架 MQ-9B。 2026.03.17 首批 2 架在美國交機。 2026.06 首批 2 架運抵台灣，轉往花蓮組裝與測試。 2026.09.14 聯合報報導 MQ-9B 當日上午在花蓮首度升空。 官方待證實 首飛消息目前來自新聞報導，國防部或空軍尚未正式公開證實。

無人機飛越海域，長時間監看是海上偵蒐任務的核心。路透