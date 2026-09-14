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從荷莫茲到台灣 MQ-9B無人機來台於花蓮首飛

聯合報／ 擴散中心整理
MQ-9系列無人機飛行畫面。法新社
MQ-9系列無人機飛行畫面。法新社

最新報導

MQ-9 已在台灣首度升空。」

聯合報於 2026 年 9 月 14 日報導，首批 2 架 MQ-9B 在 6 月抵台，經近 3 個月組裝與測試後，當日上午於花蓮首度升空。報導並指機體已掛載雷達，未來將部署花蓮基地空軍第 12 作戰隊第 4 分隊；但目前尚未見國防部或空軍正式公開證實首飛。

同一家族，兩種敘事

A 是戰場記憶；B 是台灣的海上監偵選擇。

MQ-9A

「死神」Reaper

聯合報報導指出，MQ-9A可攜帶飛彈，長期用於戰場偵察與打擊。伊朗方面曾聲稱在荷莫茲海峽上空擊落一架美軍 MQ-9。

MQ-9B

「海上衛士」SeaGuardian

由 MQ-9A 改良，配備對海光電、紅外線與雷達感測器，主要角色是長時間、大範圍海上監偵。聯合報最新報導指出，花蓮試飛畫面可見機身已掛載雷達。

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無人機與海上艦艇同框，呈現海域監偵的任務情境。美聯社

四個數字，看見輪廓

4架對美採購
40,000呎實用升限
48小時最大續航
217.2億元國軍預算

數字為聯合新聞網報導所載；實際性能受酬載與任務配置影響。

荷莫茲戰場的提醒

飛得久、看得遠，也可能被擊落。

海峽的爭奪不只發生在水面，也發生在感測、辨識、資料鏈與決策時間。MQ-9 的戰場損耗同時提醒：高價、高空、長航時，並不等於不受威脅。

無人機殘骸畫面，也提醒長航時與高空不代表不受威脅。路透
無人機殘骸畫面，也提醒長航時與高空不代表不受威脅。路透

從核准到首飛報導

真正重要的，是每一個可被查證的節點。

  1. 美方宣布售台 4 架 MQ-9B。

  2. 首批 2 架在美國交機。

  3. 首批 2 架運抵台灣，轉往花蓮組裝與測試。

  4. 聯合報報導 MQ-9B 當日上午在花蓮首度升空。

  5. 首飛消息目前來自新聞報導，國防部或空軍尚未正式公開證實。

無人機飛越海域，長時間監看是海上偵蒐任務的核心。路透
無人機飛越海域，長時間監看是海上偵蒐任務的核心。路透

報導已更新，官方證實仍要等。

•伊朗戰場常見的是 MQ-9A「死神」敘事。

•台灣採購的是 MQ-9B，核心價值在長航時、高空與海域偵搜。

•聯合報已報導「花蓮首飛」；但在官方正式說明前，應清楚標示為媒體報導、官方尚未證實。

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無人機 台灣 MQ-9 荷莫茲

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