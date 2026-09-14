從荷莫茲到台灣 MQ-9B無人機來台於花蓮首飛
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「MQ-9 已在台灣首度升空。」
聯合報於 2026 年 9 月 14 日報導，首批 2 架 MQ-9B 在 6 月抵台，經近 3 個月組裝與測試後，當日上午於花蓮首度升空。報導並指機體已掛載雷達，未來將部署花蓮基地空軍第 12 作戰隊第 4 分隊；但目前尚未見國防部或空軍正式公開證實首飛。
荷莫茲戰場的提醒
飛得久、看得遠，也可能被擊落。
海峽的爭奪不只發生在水面，也發生在感測、辨識、資料鏈與決策時間。MQ-9 的戰場損耗同時提醒：高價、高空、長航時，並不等於不受威脅。
報導已更新，官方證實仍要等。
•伊朗戰場常見的是 MQ-9A「死神」敘事。
•台灣採購的是 MQ-9B，核心價值在長航時、高空與海域偵搜。
•聯合報已報導「花蓮首飛」；但在官方正式說明前，應清楚標示為媒體報導、官方尚未證實。
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