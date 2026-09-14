MQ-9B無人機首度花蓮試飛 國軍全天候監偵戰力升級

國軍向美國採購的4架MQ-9B無人機，首批2架今年6月運抵台灣並進駐空軍花蓮基地，歷經近3個月組裝、驗測與整備後，今天上午8時許首度升空試飛，象徵我國高空長程監偵能力邁入新階段。

空軍在民國111年至118年編列217億元預算，向美方採購4架由通用原子系統公司生產的MQ-9B無人機及地面控制系統等設備，採分兩批、每批2架方式交付，預定於115年及116年完成。

首批2架今年3月17日在美國完成交機，6月經海運抵達高雄港後，轉運至花蓮基地，進駐通過美軍認證的棚廠，由原廠與空軍共同執行組裝及測試作業，今天在嚴密措施下首次飛行驗證。

空軍在115年度國防預算書指出，建置具長時間滯空、全天候日夜監控能力的無人機系統，可即時掌握共軍兵力動態及台海周邊海空情勢，透過即時資料傳輸與影像回傳功能，強化情資蒐整與研判效率；憑藉長航時及可搭載武器等特性，也能支援聯合作戰任務，提升整體防衛效能。

MQ-9B兼具偵察與打擊功能，最大航程約6000公里，依任務負載需求不同，續航時間可達14至28小時，最大載運重量約1700公斤，除可搭載多種先進偵蒐設備，也具備掛載雷射導引炸彈能力，美軍已完成整合響尾蛇飛彈測試，我國空軍也在美國完成MS-110偵照莢艙測試。

軍方人士表示，MQ-9B在台灣主要任務為提升情監偵能量，而非擔任主要攻擊，面對共艦及海警船等灰色地帶行動，可執行高風險區域監控與長時間海域巡查，補強既有偵察能量缺口。