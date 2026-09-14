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MQ-9B無人機抵台首次升空 將部署花蓮空軍基地

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
MQ-9B無人機，機身下方掛載多孔徑雷達。圖／通用原子系統公司
MQ-9B無人機，機身下方掛載多孔徑雷達。圖／通用原子系統公司

我國向美國購買4架MQ-9B海洋衛士（Sea Guardian）高空無人偵察機，首批2架於6月運抵台灣，經過近3個月的組裝、測試，今天上午首度升空試飛。MQ-9B將服役於花蓮基地空軍12作戰隊4分隊，對於國軍對周邊海域的監偵能量，將有相當大的提升。

MQ-9是美國通用原子公司開發的大型無人機，第一代生產型MQ-9A死神（Reaper）主要功能是陸上監偵，並可攜帶地獄火飛彈，實施「查打一體」。美軍大量採購MQ-9A，活躍於中東反恐戰爭，最有名戰功是擊殺伊朗「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼，不過近來在伊朗戰場執行任務的損失架數也相當多。MQ-9B則是為海外盟邦開發，美軍至今尚未採購，機上裝有對海偵監的光電、紅外線、雷達等裝備，主要角色是海上長時間大範圍監偵，其最大續航力高達48小時，可長時間在目標區上空盤旋滯留。今天曝光的試飛照片中，也可看到機身已經掛載雷達。

第一任川普政府末期，批准出售台灣4架MQ-9B，以及地面控制站等周邊設備。空軍編列新台幣217億元預算，執行期程為民國111年至118年編列新台幣217億元預算。拜登政府時期，曾批准撥出4架美軍現役MQ-9A，改造為MQ-9B軍援給台灣。然而2025年川普總統再度上任，華府政策改變，決定「由送轉賣」，我方也放棄引進。

如今升空的MQ-9B，是我方自購4架的第一批2架。今年3月17日，國防部副部長徐斯儉、駐美代表俞大㵢，在美國出席交機典禮。它們於6月運抵高雄港，陸運到達花蓮基地後組裝，另2架預計將於明年抵台。

今年3月，MQ-9B無人機交機，左起空軍副參謀長田忠儀、國防部副部長徐斯儉、駐美代表俞大㵢、駐美軍事代表團長魏中興。圖／國防部提供
今年3月，MQ-9B無人機交機，左起空軍副參謀長田忠儀、國防部副部長徐斯儉、駐美代表俞大㵢、駐美軍事代表團長魏中興。圖／國防部提供

MQ-9B無人機執行勤務想像圖。圖／通用原子系統公司
MQ-9B無人機執行勤務想像圖。圖／通用原子系統公司

無人機 花蓮 空軍

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