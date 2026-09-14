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美智庫籲撤到第二島鏈？民進黨團：智庫不代表美國政府

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。記者蘇健忠／攝影
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。記者蘇健忠／攝影

美國智庫「國防重點」研究報告提出呼籲，認為美國應將軍事戰略重心從「第一島鏈」後撤至「第二島鏈」，並縮減過度的同盟承諾，民進黨立院黨團今表示，智庫意見不代表美國政府的決定。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今表示，美國是一個民主國家，對於全世界扮演多大的安全角色、國內有不同流派，智庫不代表美國政府的決定，反倒認為美國在台協會（AIT）處長谷立言日前在台北安全對話中，對台灣提升自我防衛能力有很多肯定。

莊瑞雄引述谷立言在安全對話中的發言，指台海的緊張關係三大支柱不是只有台灣單純問題，還涉及美中高層對話，台海安全也不是台灣自己的事，是第一島鏈部署問題，還有夥伴之前緊密合作，美國也認為加強第一島鏈部署、深化區域夥伴合作維持有利力量平衡。

莊瑞雄表示，谷立言是AIT處長，是美國政府政策，智庫當然會有不同看法，對於美國在全世界要扮演安全角色、在哪個地方要實行戰略擴張，智庫有建議，還是要美國政府去做決策；至於美國政府現在的看法，谷立言在安全對話中講得很清楚了。

民進黨團書記長范雲則補充說，美國戰略有不同主張，智庫本來就有很大的光譜，從對中鷹派、到全球區域緊張都不要介入的限縮派，台海現在的重要性更增加，對全球經濟有影響，看到美國官方代表不斷論述，現在更為重要。

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