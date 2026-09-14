新聞眼／強化後備 難解部隊人員荒

美國在台協會（ＡＩＴ）台北處長谷立言上周在「二○二六台北安全對話」致詞，反駁外界「台灣買大批武器，但無足夠軍人操作」的質疑，表示台北當局已給出了答案，就是更好地運用後備部隊。然而，目前的後備部隊戰力強度，是否已足以因應防衛作戰？後備動員是否解決國軍人力不足問題的妙方？更要打上大大問號。

過去十多年，兵役只剩四個月，軍方當時美其名曰如此訓期「足以造就合格步槍兵」，實際訓練精度如何，眾人心知肚明。如今役期改為一年，狀況當然有改善，但恐怕也只是「比下有餘」而已。莫忘記，當年配合宣傳轉型募兵，正是國防部大聲強調「一年役期太短，無法培養足夠戰力」。

更重要的是，兵力規模雖可動員後備軍人來擴充，但仍需長期服役的志願役人員擔任單位骨幹。換言之，任何「更好地運用後備部隊」的政策，都必須投入更多的志願役人員。部隊的人員荒，尤其是幹部與熟練技術職缺，都無法靠「強化後備」來解決。

想真正解決國軍人力問題，唯一法門是大幅改善志願役待遇與勞動條件，提升職場吸引力。否則其他動作都只是附加的「○」，少了最前面「一」，終究恐將歸零。