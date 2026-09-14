杜絕規避後備動員 擬同年再教召

近年政府強調敵軍登陸後的國土防衛戰，今年漢光演習因此創下試辦兩個「全旅動員」紀錄。然而，軍方發現，愈來愈多人申請免召，比率達三成，部分單位甚至近半。

軍方官員透露，未來各單位將逐步改為每年都舉辦教召；申請免召者也可能納入同年度內其他單位的教召，不一定要等到下一年才檢討選員，以杜絕規避之風。

美方近年對台加強戰力建議中，強化後備力量是重點之一。上月的漢光四十二號演習，台北市後備旅與台南的一三七步兵旅，都試辦全旅動員。據參加教召者結訓後披露，許多單位實到人數，比應到少了三分之一。

立委與立院預算中心先前就警告，教召人員申請免召比率持續上升，二○一一年百分之八點九，二○一五年百分之廿一點四，二○一六年第一季更達百分之廿七。

隨著教召延長等因素，申請免召的比率持續上升。國防部表示，本次演習接獲動員者實際參訓率為百分之六十九點三；違法無故未到者約占百分之一，其他召員則因各種事故申請免召，將持續納入明年選員。

國防安全研究院副研究員舒孝煌表示，如此改革是維護制度公平，但少子化是不可逆趨勢，國軍須認真檢討如何善用不足人力。