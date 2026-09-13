精準彈藥操演16日實施 ALTIUS 600M驗證近岸打擊

為強化遠距精準打擊戰力與新式裝備驗證，國軍16日至18日一連三天在屏東九鵬基地實施「聯合精準彈藥射擊操演」，除納入海空軍各式飛彈與戰機射擊，陸軍ALTIUS 600M攻擊型無人機也將參演，全面驗證「空軍中高空、海軍反艦、陸軍近岸」打擊能量。

共軍近年不斷對台文攻武嚇，以機艦侵擾台灣周邊海空域，並不時逾越台海中線，在周邊區域舉行軍演，嚴重衝擊區域和平穩定；國軍除持續國造及對外籌獲軍備，也強化訓練力度及改革制度，因應可能的潛在威脅。

為驗證陸軍、海軍、空軍的遠距精準打擊戰力，並驗證國軍近年包括無人機、火砲在內的新式武器，軍方將於16日至18日，一連三天在屏東九鵬基地實施「聯合精準彈藥射擊操演」。

根據射擊通報顯示，此次操演共劃設三個警戒區域。第一區位於台東太麻里至屏東鵝鑾鼻以東海域；第二區從台東、屏東交界處一路延伸至綠島、蘭嶼以東海域；第三區則在台東成功、太麻里以東海域，管制範圍與近年精準彈藥射擊範圍一致。

據了解，此次循例有戰機實彈射擊各式彈藥、空軍防空部隊射擊愛國者及天弓防空飛彈，以及海軍進行雄風二型及三型反艦飛彈進行射擊外，陸軍HIMARS（海馬士）多管火箭系統、ALTIUS 600M攻擊型無人機也將納入，驗證項目涵蓋「空軍中高空、海軍反艦、陸軍近岸」等各式武器，而海軍也將依照支援協定進行平戰轉換、掛載雄風反艦飛彈實彈射擊。

國軍過去多次在精準彈藥射擊期間擊沉靶艦，例如，國軍民國112年將除役錦江級巡邏艦、大字號救難艦作為靶艦透過雄風等反艦飛彈實彈射擊；113年運用海軍機動飛彈車、光六飛彈快艇、沱江級巡邏艦富江艦發射雄風飛彈命後再由銳鳶二型無人機回傳戰果。而此次的靶艦則為蘭陽軍艦（舷號935）。

另外，除了三軍聯合精準彈藥操演外，陸軍期間也將在北部區域實施天馬操演，預期將會在新的民間戰術區域實施實彈射擊。