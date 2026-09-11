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不明原因起火…志航基地油庫火警釀1傷 陸勤部：配合消防局調查

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
台東志航基地內的油庫發生火警，陸軍後勤指揮部表示，火勢約半小時撲滅，造成一名工人受傷，目前已送往台東馬偕醫院醫治。相關肇因將配合台東縣消防局調查釐清。記者尤聰光／翻攝
台東志航基地內的油庫發生火警，陸軍後勤指揮部表示，火勢約半小時撲滅，造成一名工人受傷，目前已送往台東馬偕醫院醫治。相關肇因將配合台東縣消防局調查釐清。記者尤聰光／翻攝

台東志航基地內的油庫今天下午發生火警，陸軍後勤指揮部表示，火勢約半小時撲滅，設施、人員均無損傷，但造成一名工人受傷，目前已送往台東馬偕醫院醫治。相關肇因將配合台東縣消防局調查釐清。

陸軍後勤指揮部表示，所屬第二地區支援指揮部台東油料分庫（志航基地），下午15時左右，委商實施陸油油池清洗過程中，肇發不明原因起火，單位即調度營區內消防車實施灌救，火勢約於15時30分撲滅，單位設施、人員均無損傷，但造成一名工人受傷，目前已送往台東馬偕醫院醫治。

陸勤部指出，相關肇因將配合台東縣消防局調查釐清；雖屬委商作業，單位仍應做好安全督管作為，軍方將編組實施防險作為檢查，確實維護任務與作業安全。

台東志航基地 馬偕醫院

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