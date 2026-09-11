志航基地地下油庫火警！1工人嚴重燒傷急送醫 陸勤部回應

台東空軍志航基地一處地下油庫今天下午發生火警意外，造成一名民間廠商工人嚴重燒傷，陸軍後勤指揮部方面表示，火警約在40分鐘內撲滅，事故原因仍要等待火場鑑定。

據指出，由陸軍後勤指揮部所轄的這處油庫，今天下午進行例行的定期清洗作業，由民間業者承包施工。但在下午3點左右因不明原因發生火警，現場3名工人之中，有1人受到嚴重燒傷，已經送醫搶救。

相關官員表示，火警大約在30分鐘左右獲得控制、40-50分鐘內完全撲滅，周圍空軍基地的設施、人員未受到損傷。

官員坦言，初步了解，這起案件與今年6月23日發生在新竹空軍基地的油槽清洗作業火警情況相當類似。陸勤部在那起案件之後，曾進行檢討並舉辦示範、講習，重申各項安全作業規定，但今日為何發生類似案件，還需靜待後續調查、釐清。