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陸海警1周4次侵擾金門 海巡併航廣播喊話驅離
中國海警船今天侵擾金門水域，海巡署表示，中國海警本週第4度騷擾，面對中方持續「假執法、真騷擾」，海巡始終秉持不挑釁、不退縮原則堅守第一線超前部署、適切應處。
海洋委員會海巡署金馬澎分署透過新聞稿表示，第12巡防區今天上午9時許，偵獲中國海警「14527」、「14604」、「14531」及「14608」等4艘海警船在金門南方水域外集結航近，立即調派巡防艇前推部署。
金馬澎分署指出，於中國海警船航入限制水域後，採取一對一併航監控及中、英文廣播喊話驅離，4艘海警船最終於上午11時13分全數航出金門限制水域。
海巡署指出，中國海警接連2日以完全相同編隊密集侵擾金門限制水域，顯見其為計畫性操作灰色地帶侵擾行動；尤其中方無視東北季風增強及海象轉差，仍恣意航入金門水域，不僅嚴重干擾船舶正常航行秩序，更大幅增加海上作業風險。
海巡署表示，面對中方持續進行「假執法、真騷擾」，海巡同仁始終秉持「不挑釁、不退縮」原則，無論天候海象如何變化，均堅守第一線超前部署、適切應處，堅定捍衛國家主權與海域安全。
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