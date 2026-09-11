陸海警1周4次侵擾金門 海巡併航廣播喊話驅離

文化總會在九三軍人節推出「匠人魂」影片全新集數「飛行員與他們的產地」，以空軍飛行訓練指揮部教官王文彬中校為主角，紀錄戰鬥機飛行員如何在教官的嚴格要求下，逐步成長。同時也鋪陳「國機國造」政策催生AJT勇鷹高教機的歷程。

2026-09-11 16:27