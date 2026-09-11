匠人魂主角退伍轉職 資深飛官離退年底還有未爆彈？

文化總會在九三軍人節推出「匠人魂」影片全新集數「飛行員與他們的產地」，以空軍飛行訓練指揮部教官王文彬中校為主角，紀錄戰鬥機飛行員如何在教官的嚴格要求下，逐步成長。同時也鋪陳「國機國造」政策催生AJT勇鷹高教機的歷程。

然而，片中主角王文彬在上映前已退伍轉職民航，許多航迷當時也在社群中給予祝福。據非正式統計，空軍今年內退伍的校級資深飛官已超過50人，令軍事專家擔憂空軍在接收新戰機的同時，資深飛行員的大退潮，恐怕將使飛行部隊人力出現缺口。

王文彬畢業於空軍官校95年班，軍旅飛行生涯從IDF、F-5再擔任勇鷹高教機的種子教官。過去長期在航迷關注、俗稱「老虎窩」的台東志航基地服役，由於飛行頭盔上貼有卡通星星圖案，相當醒目，故在航迷圈中贏得了「無敵星星」的暱稱。

據了解，王文彬在影片拍攝前就已決定離職，不過製片單位認為他是歷經勇鷹機從無到有的資深種子教官，符合「職人魂」的影片精神，因此決定仍按原計畫訪談製播。空軍司令部表示，王文彬因個人生涯規劃而辦理退伍，空軍予以尊重。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲分析明年度國防預算發現，空軍明年度編列的「飛行軍官續服現役獎助金」比今年度減少了3235萬元，連續第四年下降，顯示資深飛官離退的現象恐怕沒有減緩，「飛行軍官續服現役獎助金」是針對服滿現役最少年限的校級飛官來發放，他們不僅技術成熟，更是飛行部隊的核心骨幹，雖然適用對象也包括陸航直升機飛行員，但仍以空軍為多數。

揭仲擔憂，空軍為了接收向美採購的66架F-16C/D Block70戰機，計畫新增一個戰鬥機聯隊，並再增加107位飛行軍官。但在空軍準備擴充部隊與人員時，資深飛官離退情形卻連續四年未見減緩，恐將導致各飛行部隊資深與資淺飛官的比例失衡。屆時飛行部隊的飛行員編現比很可能雖然符合、甚至高於規定，卻沒有足夠的資深骨幹來擔任教官、長機、分隊長與任務領隊，整體戰力未必會隨機隊數量的擴充而上升。

有退役飛官透露，近幾年始終都有一定數量的飛官離退出走；據非正式統計，今年至今，光是服役滿14年（達最低服役年限）及滿20年達終身俸門檻的兩個期班，已經有將近50人退伍，幾乎是兩個作戰隊的人數。

C姓退役飛官坦言，作戰部隊幾乎都缺員，許多原本校官擔任的作戰隊參謀缺，現在都由中、上尉佔代，尤其防空、對地、制海任務多樣的F-16機隊人員流失最嚴重，須從IDF經國號徵調少、中校資深人員補充。知情人士透露，飛行員退伍的理由百百種，沒有必然原因，不過他坦言，待遇及民航界的招手仍是主要原因。

退役飛官S先生指出，部隊除了飛行外，還有各種日常業務、臨時交辦事務和會議等，晉升教官層級後還有帶飛新進人員等繁重任務，甚至影響正常休假。休假正常與否直接影響家庭生活，「彌補、陪伴家人」也是步入中年的資深飛行員，選擇退伍的考量之一。S先生坦言，轉入民航後休假正常，待遇也優於軍中，尤其在飛行員圈子中，後期學弟看到了前期學長退伍後的生活「誰還會想留在軍中？」

曾任作戰隊主官、空軍「空勤人員服務中心」主任的退役飛官黃揚德指出，過去傳統軍校教育灌輸「軍人是終身職志」的觀念，那一輩的軍人想法也相對單純；不過現在的年輕世代接觸資訊多元、有許多想法，尤其會思考生涯規劃，尤其比以前更重視自身「權利」與「義務」的界線。

空軍司令部表示，空軍參據近年飛行人力離退常數，預判後續人力補充需求，並持恆人才招募與鼓勵人才續留。空軍強調，重視飛行及高專人才培育與留任，並持續透過完善福利制度、生涯發展及適時檢討待遇等措施，提升官兵服役意願。對於空軍各級人力現有的各項加給，國軍各項勤務加給係依官兵擔負之任務性質、部隊類型及勤務特性規劃，空軍將持續檢視並適時反映基層官兵意見。