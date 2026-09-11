央行金庫憲兵連傳多名官兵涉賭 憲指部：主動發掘移送法辦

負責戍守中央銀行黃金金庫的憲兵601連，傳出官兵大規模涉及線上簽賭案，有多名官兵遭移送法辦。憲兵指揮部表示，單位幹部主動發掘，涉案人員已即時調離現職，並依「刑懲併行」懲處並移送新北地檢署偵辦，同時將加強官兵軍紀、法治教育。

媒體報導，俗稱新店金庫連的憲兵205指揮部601連，長期戍守貯存央行儲備黃金的「文園」金庫，但傳出官兵大規模涉及線上簽賭案，有7名官兵遭查出移送法辦，據傳還有十多名官兵也涉案。

據了解，憲兵金庫連有官兵以一個拉一個的老鼠會方式，利誘同袍一起進行透過線上遊戲「明星三缺一」進行賭博，事後利用通訊軟體結算金額後現金支付，不少連上士官兵為此欠債。除了涉案官兵已移送法辦外，由於傳出還有漏網之魚，憲兵指揮部正擴大清查，並將有疑慮的官兵調離單位。

憲兵指揮部表示，所屬官兵日前於營內使用手機遊玩線上博弈遊戲，經單位幹部主動查察發掘，針對涉案人員即時調離現職，並依「刑懲併行」辦理適懲及移送新北地檢署偵辦。

憲兵指揮部強調，對於少數不肖官兵以身試法，本部秉持「毋枉毋縱、絕不寬貸」原則，依法適處；後續將持續強化內部管理、落實手機使用規範，並加強軍、法紀教育，以杜絕類似案件。

中央銀行的國家金庫，位於新烏路上，外觀十分隱密低調，從外部難以分辨。營區內挖掘大型隧道，放置超過424噸的黃金，價值超過新台幣1.7兆元。

據了解，金庫營區中，除了有百名憲兵戍守外，央行也有派員在金庫值班，鑰匙與密碼分別由專人保管，要通過五道關卡才能進入金庫內部。金庫大門配備警鈴、防炸鋼板、震動感應器等保全措施，並有空調及溫溼度調節，確保國家重要金融資產。