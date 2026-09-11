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央行金庫憲兵爆線上博弈 憲指部：調離現職移送法辦
媒體今天報導，駐守中央銀行烏來金庫的憲兵連爆發集體線上簽賭案。憲兵指揮部表示，所屬官兵日前於營內使用手機遊玩線上博弈遊戲，經單位幹部主動查察發掘，針對涉案人員即時調離現職，並依「刑懲併行」辦理適懲及移送新北地檢署偵辦。
中時新聞網今天報導，駐守在新北烏來中央銀行文園金庫的憲兵205指揮部601連，爆發官兵集體線上簽賭案，經查出有7名官兵涉案被移送法辦，還傳出有十餘名官兵也牽涉其中。
國防部憲兵指揮部下午以新聞稿說明，所屬官兵日前於營內使用手機遊玩線上博弈遊戲，經單位幹部主動查察發掘，針對涉案人員即時調離現職，並依「刑懲併行」辦理適懲及移送新北地檢署偵辦。
憲兵指揮部強調，對於少數不肖官兵以身試法，憲兵指揮部秉持「勿枉勿縱、絕不寬貸」原則，依法適處；後續將持續強化內部管理、落實手機使用規範，並加強軍（法）紀教育，以杜絕類似案件。
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