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賴總統：科技改變戰場 將持續投入無人載具研發與戰力建構

中央社／ 記者張榮祥台南11日電

總統賴清德今天視察陸軍無人系統訓練指揮部表示，從俄烏戰爭到中東區域衝突，科技正快速改變戰場，政府推動無人載具發展決心很清楚，也會持續投入研發、訓練及戰力建構。

賴總統指出，這幾年從俄烏戰爭到中東區域衝突，科技正快速改變戰場；無人機協助部隊更快速掌握戰場資訊，也進行偵察、監視及精準打擊。當無人系統和指揮管制、情監偵、火力及各軍、兵種結合後，也正改變部隊作戰方式。

賴總統表示，發展無人載具對台灣強化防衛韌性、提升不對稱戰力非常重要，政府推動無人載具發展的決心很清楚，也會持續投入研發、訓練及戰力建構，但無人機雖叫做「無人」，決定戰力關鍵還是「人」。

賴總統說，有好的裝備，也要有人知道怎麼用，操作技術再熟練，更要知道如何和其他部隊協同，在戰場上發揮最大功效。今天學會的技術、建立的戰法，面對新的反制手段，很快就可能需要調整。

賴總統表示，無人系統訓練指揮部除培養操作人才，更要將戰場經驗、部隊需求和新的技術，轉化成國軍可實際運用的戰術與能力。下一個階段就是要從「建立訓練量能」走向「驗證作戰能力」。

賴總統說，不能只是計算培養多少操作手、飛多少架次；更重要的是官兵回到部隊，是否在複雜電磁環境和作戰情境下完成任務，能否和其他兵科、作戰系統有效協同。新裝備要形成戰力，就要從作戰需求出發，讓裝備建置、訓練、準則和測考相互配合，實際操作找出問題、持續修正。

賴總統表示，國防部推動新興科技，透過小批量測試和部隊實際使用，確認符合需要，再逐步擴大運用，從實務經驗中持續改進。

賴總統強調，台灣有自己的地形、環境和防衛需求，更要吸收國際戰場最新經驗，透過反覆訓練和調整，轉化成符合台灣防衛需求的無人系統戰術。在每一次操作、測試與演練中累積經驗，都是國軍發展無人系統戰力重要基礎；國家會做後盾，讓部隊發揮應有戰力。

載具 研發 科技

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