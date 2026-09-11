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賴清德視察陸軍無人系統訓練指揮部 強調國家會做大家的後盾

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
總統賴清德視察軍無人系統訓練指揮部、勉勵官兵強調國家會做大家的後盾。記者周宗禎／攝影
總統賴清德視察軍無人系統訓練指揮部、勉勵官兵強調國家會做大家的後盾。記者周宗禎／攝影

總統賴清德今天到台南白河內角營區陸軍無人系統訓練指揮部勗勉官兵、察看演訓。他說明無人機在現代戰場上的多項功能，改變作戰方式，政府「推動無人載具發展的決心很清楚，也會持續投入研發、訓練及戰力建構。」，並強調「國家會做大家的後盾」。

賴總統率國防部長顧立雄、國安會秘書長吳釗燮等軍政首長考察原本的無人機訓練中心升格為無人系統訓練指揮部。他指出升格訓練指揮部的意義。期勉受訓官兵要吸引國際最新資訊。

賴總統說，從俄烏戰爭到中東區域衝突，科技正快速改變戰場，無人機協助部隊更快速掌握戰場資訊，也進行偵察、監視及精準打擊。當無人系統和指揮管制、情監偵、火力、及各軍、兵種結合後，也正改變部隊作戰方式。

賴總統表示，發展無人載具對台灣強化防衛韌性、提升不對稱戰力非常重要，政府推動無人載具發展的決心很清楚，也會持續投入研發、訓練及戰力建構。

賴總統指出，無人機雖叫做「無人」，決定戰力關鍵還是人。有好的裝備，也要有人知道怎麼用，操作技術再熟練，更要知道如何和其他部隊協同，在戰場上發揮最大功效。今天學會的技術、建立的戰法，面對新的反制手段，很快就可能需要調整。

 

賴總統說，無人系統訓練指揮部除培養操作人才，更要將戰場經驗、部隊需求和新的技術，轉化成國軍可實際運用的戰術與能力。下一個階段就是要「從建立訓練量能走向驗證作戰能力」。不能只是計算培養多少操作手、飛多少架次，更重要的是官兵回到部隊是否能在複雜電磁環境和作戰情境下完成任務，能否和其他兵科、作戰系統有效協同。

他說，新裝備要形成戰力，就要從作戰需求出發，讓裝備建置、訓練、準則和測考相互配合，實際操作找出問題、持續修正。國防部推動新興科技，透過小批量測試和部隊實際使用，確認符合需要再逐步擴大運用，從實務經驗中持續改進。

 

賴總統說，台灣有自己的地形、環境和防衛需求，更要吸收國際戰場最新經驗，透過反覆訓練和調整，轉化成符合台灣防衛需求的無人系統戰術。在每一次操作、測試與演練中累積經驗，都是國軍發展無人系統戰力重要基礎；國家會做後盾，讓部隊發揮應有戰力。

賴清德 訓練 陸軍

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