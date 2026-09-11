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總統令：公布強化國防自主暨無人載具產業發展條例

中央社／ 台北11日電

立法院會8月27日三讀通過「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，明定中央政府應循年度預算程序，連續6年編列總額新台幣2400億元，原則每年400億元，推動無人載具產業發展；總統府今天發布總統令，公布強化國防自主暨無人載具產業發展條例。

立法院會8月27日三讀通過「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，明定中央政府應循年度預算程序，連續6年，編列總額為2400億元，每年編列400億元為原則，條例主管機關為經濟部，若涉國防軍用採購事項，主管機關為國防部。

行政院秘書長張惇涵今天表示，行政院已副署立法院三讀的「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，主因是國防安全及產業升級都不能等，國軍戰力能早一天形成，就會多一天嚇阻能力。

總統府也發布總統令，公布「制定強化國防自主暨無人載具產業發展條例」。

載具 國防自主 張惇涵

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