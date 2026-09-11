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政院副署無人機條例 張惇涵：國防安全產業升級不能等

中央社／ 台北11日電

行政院秘書長張惇涵今天表示，行政院已副署立法院三讀的「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，主因是國防安全及產業升級都不能等，國軍戰力能早一天形成，就會多一天嚇阻能力。

張惇涵說，行政院版本的無人機特別條例是從國防需求出發，透過大量長單、迭代更新模式，讓國軍需要的無人機艇可以快速到位，也讓產業有可預期的訂單，敢投資、擴產、研發及培養人才。

他表示，很遺憾立法院未通過院版無人機條例，不過行政院長卓榮泰已經副署立院版本，政院也知道社會對這法案的疑慮，不會因為副署而消失，但是執政團隊對於守護國家的責任不能因此放下腳步，安全情勢不會等待政治情勢或制度完美磨合，國防安全與產業升級都不能等，國軍戰力早一天形成就多一天嚇阻。

無人機 張惇涵 國防

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