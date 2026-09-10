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清泉崗遭無人機闖入！戰機被迫轉降 立委揭「反無人機系統」還沒驗收

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
空軍清泉崗基地外，本月8日一架無人機飛近管制範圍內，未飛進基地，但已影響軍民航機起降，機場大門多年前也曾有人要起飛無人機被喝止。聯合報系資料照
空軍清泉崗基地外，本月8日一架無人機飛近管制範圍內，未飛進基地，但已影響軍民航機起降，機場大門多年前也曾有人要起飛無人機被喝止。聯合報系資料照

台中清泉崗空軍基地日前遭不明無人機闖入空域，機場一度暫停起降，8架執行夜航訓練的IDF戰機被迫轉降新竹，連民航班機也受到影響。立委馬文君表示，一架小型無人機就能干擾軍民共用機場運作，凸顯軍事基地的偵測、識別及反制能力必須加速補強。

馬文君指出，清泉崗兼具國軍戰備、訓練及民航起降功能，無人機究竟是誰的、從何處起飛，當然應追查，但更重要的是，重要軍事基地是否具備足夠的反無人機能力。

她表示，目前空軍機場建置的無人機反制系統，採用中科院研發的系統與雷達，清泉崗基地也已依專案期程進行建置，但系統尚未完成驗收啟用，在反制設備尚未正式形成戰力前，基地面對無人機威脅的防護能力究竟如何？

馬文君認為，如果這次只是民用無人機誤闖，就已造成軍機轉降及民航受到影響；若未來遇到的是蓄意刺探軍情、蒐集影像，甚至鎖定機場、雷達站或彈藥庫等機敏設施，風險將更加嚴重。

她也提到，陸軍先前對外採購無人機反制系統，但得標廠商多次驗測未過，未達陸軍要求的性能標準。雖然陸、空軍反無人機系統的來源、用途與規格不同，但面對的核心問題相同，就是系統能否如期完成建置，並真正發揮防護作用。

馬文君表示，國防採購不能只看預算是否編列、設備是否買進，廠商交付的系統能否通過驗測、是否符合實際作戰需求，才是形成戰力的關鍵。尤其機場、空軍基地、雷達站及彈藥庫等重要設施，更應加快反無人機系統部署。

她指出，政府持續增加無人機相關國防預算，但面對日益增加的無人機威脅，不能每次都靠「幸好沒事」。反無人機系統建置應加快，驗測未過也應要求廠商確實改善、嚴格把關，不能讓防護缺口一拖再拖。

清泉崗空軍基地日前因不明無人機闖入一度影響起降，8架執行夜航訓練的IDF戰機被迫轉降新竹，成為國防安全缺口。圖／立委馬文君提供
清泉崗空軍基地日前因不明無人機闖入一度影響起降，8架執行夜航訓練的IDF戰機被迫轉降新竹，成為國防安全缺口。圖／立委馬文君提供

清泉崗 無人機 戰機 馬文君

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