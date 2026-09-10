美售台無人機漏列充電設備 黃建賓：買半套 電耗盡怎麼辦？

針對近期媒體報導陸軍採購ALTIUS-600M無人機，相關充電設備未列入原軍售發價書一事。國民黨立委黃建賓表示，支持國軍積極發展無人機、建立台灣不對稱戰力，但問題是，國軍究竟是在「買無人機」，還是在「建立無人機戰力」。

黃建賓指出，陸軍表示目前無人機交運時機體電力為100%，現階段不影響戰備任務，也已要求美方處理後續充電設備。然而，真正需要國人關心的並不是「現在能不能飛」，而是如果明天進入高強度作戰，電池耗盡之後怎麼辦？

黃建賓質疑，如果主機、電池都有了，卻缺乏完整的充電、能源補給、通信、導航、維修及備品料件，這樣的採購是否真的能稱為完整建軍，國防部應該向國人說清楚。

黃建賓強調，無人機建軍不能只看機體數量，必須同步具備電池、充電、通信、導航、發射、維修、備份料件、訓練及後勤補給等完整配套，才能真正形成持續作戰能力。

黃建賓也要求國防部進一步說明，目前是否已有完整的「無人機系統建軍清單」、是否做到全機配套，以及相關後勤能量是否足以支撐大量運用，並應在擴大採購之前，確認戰力測評及實際作戰需求是否充分。

黃建賓表示，「國防可以急，但不能亂；買武器可以快，但不能只買半套」。真正的戰力，不是裝備到了，而是能夠持續訓練、維修、補給與出動，讓每一塊國防預算都真正轉化為戰力。

黃建賓要求，國防部務必把「最後一哩」補齊，讓國軍建立的不是一批無人機，而是一支真正「能飛、能打、能補、能修、能持續作戰」的無人機戰力。