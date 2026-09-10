後備軍人步槍射擊訓練 參訓者認有助提升射擊技巧

首梯取消退伍12年資格限制後備軍人志願射擊訓練，日前在台中成功嶺施訓，參訓者多認同射擊訓練有助找回過往服役時的射擊手感，以及透過現役官兵指導下，提升射擊技巧與了解國軍現況。

國防部於2023年舉辦後備軍人志願報名參加步槍射擊訓練，但報名資格限制須滿足「退伍未滿12年」等條件，今年7月調整條件，取消需符合「退伍未滿12年之後備軍人」條件，陸軍台中市後備旅7日在成功嶺舉辦首梯適用報名新制的射擊訓練。

中央社記者7日實際參與為期半天的射擊訓練，以T91步槍共射擊48發實彈，與多位退役多年的參訓者交談，多認同射擊訓練有助提升射擊技巧。

2024年以志願役中士軍階退伍的郭子瑜參訓後受訪指出，對於曾經長期操作T91的後備軍人，半天課程就能找回射擊手感，但對於從未接觸過T91步槍的後備軍人，可能透過教召管道比較合適。

在澎湖上班，特地到台中參與訓練的後備軍人劉富森表示，7、8年前退伍時候，當時國軍射擊訓練仍是「6發裝子彈」，透過這次訓練了解國軍現在射擊訓練現況，也重新複習實彈射擊感覺，而這幾年中國加大對台文攻武嚇，也讓他自行前往國外參與射擊訓練，以及參加台灣民間防衛公司的訓練課程。

退伍逾14年的後備軍人何寅生參訓後提到，每個時期的訓練方式不一樣，藉由這次訓練了解現在部隊裝備與訓練狀況，若一旦發生需要後備軍人拿槍上戰場情況，也可以馬上跟現役部隊契合，因為現在退伍超過12年已沒有教召。

同樣參加這梯次訓練的的雲林縣全民國防教育協會理事長王伸元建議，在既有後備軍人射擊訓練課程中，適度增加「步槍故障辨識與安全處置」的基礎訓練，並將其納入射擊前教育的一環，提升後備軍人面對武器異常狀況時的安全意識與應變能力。

王伸元表示，這是首次開放退伍超過12年的後備軍人參訓，現場觀察到有超過一半是年齡較長的備役軍人，由於訓練過程需要頻繁變更戰術位置與射擊動作，儘管身體反應不如年輕時靈敏，但年長的參訓者依然完成訓練，展現出參訓的決心與態度。

國防院副研究員舒孝煌受訪表示，現代武器更迭快速，國軍正在換發T112步槍，但仍有後備軍人服役時是拿T65K2步槍，透過舉辦簡易的軍事訓練，讓具有後備動員身分的後備軍人返回營區，了解國軍後備部隊的現役裝備，也讓民眾與國軍更進一步的接觸，甚至開設無人機等軍事訓練課程，都是可以研議的方向。

至於未來後備軍人志願參加教召的資格，是否也應取消退伍未滿12年的限制，舒孝煌指出，教召的體能、戰技訓練與現役部隊雖有所差距，但若退伍多年仍有心參與的後備軍人，要負荷教召課程應該是沒有問題，也與提升國軍後備戰力的宗旨相結合。