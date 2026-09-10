首梯資格放寬志願步槍射擊訓練 助後備軍人複習戰技

靶場的砰砰槍聲此起彼落，退伍10年、甚至20年的後備軍人重新熟悉射擊技巧，台中市後備旅7日舉辦首梯放寬報名資格的後備軍人志願參加步槍射擊訓練，後備軍人利用半天的時間以T91戰鬥步槍射擊48發實彈，提升步槍射擊水準。

中央社記者報名參加日前由陸軍台中市後備旅接訓的後備軍人志願參加步槍射擊訓練，當天一早赴成功嶺報到後，所有參訓者都先繳交手機，隨後領取全新戰術頭盔、裝有抗彈板的CV105戰術背心，以及T91戰鬥步槍，施訓流路先至模擬訓練館、再前往靶場進行實彈射擊。

此梯次共有35位後備軍人參加，近10位是退伍志願役官兵，還有人曾赴友盟國家演訓，其中2位軍職退伍者領有終身俸，退伍逾12年的後備軍人超過10人；不分志願役或義務役退伍，許多後備軍人都自備軍靴、護膝、手套、迷彩服、戰術背心與頭盔等個裝。

台中市後備旅這場射擊訓練，是國防部全動署7月取消後備軍人志願參加步槍射擊訓練須退伍未滿12年的資格限制後，適用報名新制的首梯射擊訓練。

施訓過程由後備旅士官督導長主責訓練，訓員先在模擬訓練館內聆聽T91步槍基本介紹、用槍法則等講解，接著運用9洞板練習臥、跪、立等3姿射擊以及戰術換彈，接續在模訓館熟悉模擬射擊程序，之後就到靶場進行實彈射擊。

整個射擊訓練為半天，分3階段共射擊48發實彈。第1階段是3彈匣各3發的25公尺歸零射擊，第2階段是3彈匣各10發的175公尺人形靶射擊，第3階段是簡易版的臥、跪、立等3姿態戰術射擊，每個姿態各3發，過程中訓員需自行更換彈匣，以模擬實戰情境。

異於舊時的人力觀靶，台中市後備旅準備觀靶鏡，讓射手與助教不必25公尺折返跑3趟，就能完成槍枝歸零，提升訓練效率和縮短時程；且步槍在射擊前都裝上擋殼罩，讓身旁的靶助無須拿網子接彈殼，可撥出更多餘裕指導射手姿勢。

模擬實戰情境是訓練重點，射手在第2、3階段都要自己裝填彈藥，有參訓者是第一次練習把5.56公厘子彈從20發1盒的紙盒取出後裝入彈匣，還詢問教官能否將紙盒帶回家作紀念，答案當然是「不可以」；裝彈過程也可清楚看到，子彈是彈尖塗有綠漆的鋼芯彈。

整個射擊訓練緊湊順暢，一名1978年出生、退伍多年的「半天同袍」就說，當兵時是拿五七步槍，直到退伍前部隊才換裝T65K2步槍，這次訓練是第1次拿到T91步槍，跨代感受強烈，且終於不用到國外就能進行實彈射擊訓練。

有趣的是，當訓員將裝備繳交給教官後，現場立刻冒出「能不能載我到朝馬轉運站」、「有要去高鐵台中站的嗎」等問語，顯示「實彈射擊」確實能吸引不少非台中當地後備軍人，願意花時間、花交通費，專程從外地到成功嶺參加射擊訓練。

國防院副研究員舒孝煌受訪指出，贊同國防部取消後備軍人志願參加步槍射擊訓練的退伍12年限制，因為許多民眾仍有意願為國家進行奉獻，且參考俄烏戰爭經驗，烏克蘭在戰事初期幾乎需要「全民皆兵」的狀態，台灣的情況雖不用到全民皆兵，但透過放寬軍事訓練的報名門檻，讓更多有心訓練的民眾能參與訓練，達到寓兵於民的目的。