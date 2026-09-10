馬英九偕三姐現身淡江大橋 民眾驚喜要求合影

在基金會紛擾之後，2026年9月8日下午3點，淡江大監控室執勤人員看到前總統馬英九偕三姐趙馬冰如和她丈夫輕車簡從到淡江大橋，馬神情愉悅的一遊國門新地標淡江大橋之美。

一名署名「王以文」的男子在臉書貼文，9月8日淡江大監控室執勤的人員看到馬英九與大姐馬以南到淡江大橋，沒有任何人知道馬的到來，他們依作業程序，在監控室向馬前總統做簡報，並陪同從橋樑管理中心到前淡江大橋人行道上，在橋上觀賞淡水景色，感受海風拂面。

現場有很多民眾見到馬總統紛紛問好要求合照，也有人祝福馬總統身體健康。馬英九幽默與打招呼民眾話家常。陪同的三姐馬冰如的先生姓趙，馬冰如冠夫姓，鮮少公開露面，為人處事低調。

「王以文」還說，淡江大橋魅力十足的美麗橋樑，而橋樑管理中心監控室，是橋樑全般動態管制中樞，除有26隻攝像頭全方位監看著橋面交通車流狀態外，在監控室裡還有電腦系統24小時蒐集著包括天候、風速、橋體震動及阻尼運作跟海面風浪狀態等等一系列數據，甚至包括面對海口船舶動態都做著攝影監控。

淡江大橋夜晚的燈光更是設計得有著令人感受那溫馨高貴魅力十足的迷人感受，還會隨著季節與節日做不同的燈色顯現燈光氛圍，是極具巧思與用心呢。

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