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共軍昨日再次聯合戰備警巡 18共機9共艦擾台
共軍昨日再次對台灣發動「聯合戰備警巡」，國防部今表示，從昨天到今天清晨為止，發現18架次中共軍機、8艘共艦及1艘公務船持續在台海周邊活動。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。
共軍昨日再次對台灣發動「聯合戰備警巡」，是共軍繼5日之後，一周內再一次對台發動針對性軍事活動。
據國防部統計，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機18架次、共艦8艘、公務船1艘在台海周邊活動。其中13架次共機曾跨越海峽中線進入北部、中部、西南及東部空域。
根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午7時05分到下午3時55分為止，發現中共戰鬥機、輔戰機及無人機9架次在台海中線沿線活動，其中7架次並曾跨越中線進入我西部空域。
另外，從上午9時20分到下午4時55分，有3架次戰鬥機及直升機在我西南空域徘徊，並沿我應變區外圍向本島南部、東南空域活動。同時從上午7時40分至傍晚6時20分，在東南空域也偵獲3架次直升機與無人機長時間活動。
此外從上午9時05分到中午12時55分，在北部防空識別區外，也發現有輔戰機3架徘徊。
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