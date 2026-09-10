無人機飛清泉岡管制區影響起降遭疑沒作為 軍方：防禦系統將完成

空軍台中清泉崗基地外，本月8日一架無人機飛近管制範圍內，未飛進基地，但已影響多架軍民航機起降；外界質疑清泉崗基地為何無防範干擾作為；軍方表示，國家很重視空軍基地防護，目前有基礎的干擾無人機設備，將加強巡邏守護，也正加強更嚴密的防禦系統，預計本月底可完成。

空軍司令部8日表示，空軍清泉崗基地當晚7時37分，在台中機場周邊發現無人機活動，影響飛航安全，立即通報航警局及飛管單位應處，並暫停飛機起降，經確證無人機飛離管制區後，於晚上8時2分恢復起降作業，期間影響民航班機2架次及軍機8架次。 空軍司令部強調，無人機在管制區活動屬違法行為，危害飛航安全，已移請航警局調查。

這次無人機飛近飛航管制區驚險事件，引起廣大討論和質疑，許多人在網路質疑空軍為何沒有及時發現和干擾無人機作為，造成軍民航機無法降落損失，網友說，如果再多幾架無人機飛近台中機場，是否我國戰機和民航機起降將大亂。

軍方表示，清泉崗基地面積大，不易完全防護，目前基地有基礎的干擾無人機設施，將加強巡邏守護，基地正加強更完整的防禦系統，預計本月底完成。

一名軍方人員說，清泉崗基地內有空軍戰機、空勤直升機和民航機，重要性極高，防範無人機接近管制區，應再加強基地外的巡邏和外牆監視器系統監看，避免再發生類似事件。