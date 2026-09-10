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空軍清泉崗基地無人機飛近 機場大門前曾有無人機要起飛被喝止

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
空軍清泉崗基地外，本月8日一架無人機飛近管制範圍內，未飛進基地，但已影響軍民航機起降。記者游振昇／攝影
空軍清泉崗基地外，本月8日一架無人機飛近管制範圍內，未飛進基地，但已影響軍民航機起降。記者游振昇／攝影

空軍台中清泉崗基地外，本月8日一架無人機飛近管制範圍內，未飛進基地，但已影響多架軍民航機起降；台中機場大門前，多年前也曾有人要操作起飛無人機被守衛發現大聲喝止「你在幹什麼！」男子驚嚇離開。

空軍司令部8日表示，空軍清泉崗基地當晚7時37分，在台中機場周邊發現無人機活動，影響飛航安全，立即通報航警局及飛管單位應處，並暫停飛機起降，經確證無人機飛離管制區後，於晚上8時2分恢復起降作業，期間影響民航班機2架次及軍機8架次。 空軍司令部強調，無人機在管制區活動屬違法行為，危害飛航安全，已移請航警局調查。

台中市清水警分局清泉派出所表示，該所8日下午5時接獲清泉崗空軍基地通知所轄區和睦路、中航路一帶空域有無人機蹤跡，接獲通知後，立即指派巡邏員警前往查看，並未發現有無人機蹤跡，後續由巡邏人員於上述地點守望觀察至晚上7時30分，續接獲軍方通知，上述狀況已解除，始恢復正常勤務。

據了解，清泉崗基地未有無人機飛進管制區案例，一名空軍人員說，多年前，台中機場門口曾有一名男子要操作無人機，被機場守衛巡邏時發現及時制止，因為機場門口明顯是無人機禁飛管制範圍，守衛喝斥「你在幹什麼！」男子驚慌離開，無人機當時未起飛，否則將影響軍民航機起降。

空軍清泉崗基地外，本月8日一架無人機飛近管制範圍內，未飛進基地，但已影響軍民航機起降，機場大門多年前也曾有人要起飛無人機被喝止。記者游振昇／攝影
空軍清泉崗基地外，本月8日一架無人機飛近管制範圍內，未飛進基地，但已影響軍民航機起降，機場大門多年前也曾有人要起飛無人機被喝止。記者游振昇／攝影

清泉崗 無人機 機場

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