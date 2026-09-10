美學者：台灣重啟核能 重要防衛戰略

美國海軍四星退役上將、史丹佛大學胡佛研究所「印太地區台灣計畫」共同主席埃利斯昨天表示，賴政府今年朝推動重啟核能電廠的方向前進，不只是一項能源政策，也是一項戰略行動，呼籲台灣朝野都應該像處理武器計畫一樣的重視。

施明德基金會昨舉行「公民社會、民主韌性與國家安全國際學術研討會：紅衫軍反貪腐運動廿周年」，邀請專家學者針對我國政治制度、公民社會與國際安全等議題進行交流討論。埃利斯表示，一九九六年台海危機，當時的嚇阻關注艦艇是否會抵達，如今必須思考島上的燈能不能繼續亮著，網路是否可信、感測器能否持續運作，以及社會能否因應一場未必以飛彈來襲做為開端的危機。

埃利斯表示，能源是防衛重要一環，他提醒台灣應延長天然氣儲備、強化與分散接收設施，同時提升電網網路防禦、分散供應來源並建立戰略儲備，他認為台灣政府今年朝恢復兩座核電廠運作的方向前進，既是能源政策，也是戰略行動。

史丹佛大學胡佛研究所研究員費秉恆關注到中國大陸對台的灰色地帶作戰，指中共若成功在台海周邊執行海關法，並且建立新常態，很可能對台灣來說就是被「將死」（checkmate）的局面，因為美國沒有足夠的商船來補給能源給台灣。

費秉恆認為說，在這樣的極端情況之下，大陸可以藉此與美方談判，仍舊開放晶片等需求給美國，並要求美方在其他領域做出退讓，包括軟化對陸的出口控管等；台灣將慢慢被大陸控制，美國雖然可以選擇主動介入，但勢必遭到金融商業市場的反對。