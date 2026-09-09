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無人機還沒上戰場先卡在充電 馬文君：269億擴購前漏洞補好了嗎？

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
立委馬文君質疑國防部採購無人機問題一堆還沒解決，又要編列269億元採購第二批無人機。圖／立委馬文君提供
立委馬文君質疑國防部採購無人機問題一堆還沒解決，又要編列269億元採購第二批無人機。圖／立委馬文君提供

陸軍獵鴞專案採購無人機已全數獲裝，後勤問題卻接連浮現，甚至傳出無人機充電器沒買、備用電池卻買到接近機身數量8倍。立委馬文君質疑，第一批採購從價格、性能到後勤都疑雲未解，國防部卻又要砸269億元採購2032架無人機，「該買的沒買、不該多買的卻買太多」，國防採購究竟是怎麼算的？

馬文君指出，獵鴞專案最初編列預算時，美方初始報價高達115億元，最後發價書金額約60億元，前後價差超過50億元，如此巨大的落差，應交代預算估算依據及價格變化原因，不能只以最後採購金額較低帶過。

性能方面，馬文君指出，Altius-600M過去曾傳出在烏克蘭戰場出現墜毀、未命中及遭電子干擾等狀況，今年初國內實彈驗測也曾傳出成效不如預期。軍方後續公布射擊演訓畫面，強調命中率百分之百，但她指出，真正到了高強度電子干擾環境、抗干擾能力到底驗證到什麼程度？不能只靠一段演訓影片就算交代。

更讓她質疑的是後勤。陸軍採購Altius-600M無人機，原本所需充電器並未列入美方發價書，接裝後才發現缺項。原因涉及原廠充電器為中國製，美方基於供應鏈限制未納入採購，陸軍後續一度尋找替代商源，甚至傳出需要美方技術代表來台協助充電。

馬文君說。無人機買回來了，還沒上戰場，先碰到沒電還要靠美方人員協助，這樣的後勤配套，戰時真的靠得住嗎？

另外，291架Altius-600M傳出採購的備用電池數量接近無人機數量8倍，後續還要求美方減量。馬文君認為，既然屬於一次性消耗裝備，電池需求數量應在採購前精算，為何會出現充電器漏買、電池卻超量的情況，相關需求究竟由誰估算、誰負責審查，均應說明。

值得注意的是，國防部8月底又公告，將以269億元向Anduril採購1554架Altius-700M及478架Altius-600ISR，共2032架無人機，交貨期程排到2033年。

馬文君表示，無人機確有國防需求，然而，第一批無人機的採購價格、性能、後勤配套都還有問題，後續2032架到底有沒有逐一改正？能不能符合戰力需求，還是269億元花下去，同樣的問題又再重演？

無人機 馬文君 國防部 預算 陸軍

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