吳釗燮：對台灣而言 投降從來不是一個選項

國安會秘書長吳釗燮晚間出席國防安全研究院主辦的台北安全對話晚宴，並以「台灣面對的安全挑戰與前進之路」為題發表演說。吳釗燮表示，過去十年，中國對台灣的軍事、灰色地帶及法律戰威脅持續升高，相關壓力也已逐步擴及整個第一島鏈。面對日益嚴峻的安全環境，台灣持續強化國防能力、全社會防衛韌性，以及與民主夥伴的合作。他強調，台灣雖然對衝突有所憂慮，但並不畏懼，「對台灣而言，投降從來不是一個選項」。

吳釗燮細數台灣面對來自中國的常態軍事施壓、灰色地帶脅迫、以一中原則為武器阻撓台灣參與國際場合等，第一島鏈已成為中國擴張主義的前線，而台灣則是中國持續升高脅迫行動的焦點。

面對相關威脅，吳釗燮說，台灣過去十年並未坐視不理，而是持續增加國防投資、推動軍事改革及提升自我防衛能力；前總統蔡英文任內將義務役役期恢復為一年，國防預算增加八成；賴清德總統則進一步展現強化國防能力的決心；政府提出明年度新台幣一點一二兆元國防預算，為歷史新高，以進一步提升整體防衛能力。