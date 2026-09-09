吳釗燮：第一島鏈已成中國擴張前線 民主友盟應集體威懾

國防安全研究院今天舉行「2026台北安全對話」，國家安全會議秘書長吳釗燮在晚宴專題演說時指出，第一島鏈已成中國擴張主義前線，台灣則是脅迫焦點；面對北京破壞區域現狀，民主友盟應加強集體威懾，台灣也持續推動國防改革，「投降絕非選項」。

國防部智庫、國防安全研究院今天在君悅飯店舉行「2026台北安全對話」，副總統蕭美琴、國防院董事長霍守業、美國在台協會處長谷立言（RaymondGreene）、日本前海上自衛隊幕僚長武居智久、美國戰爭部前印太安全事務首席副助理部長羅耶爾（Jedidiah P. Royal）等多名專家學者與會；吳釗燮則在晚宴期間發表專題演講。

吳釗燮表示，區域安全局勢已變得不穩定甚至危險，絕不能忽視或處理不當，他身為台灣的國家安全會議秘書長，國安是職責所在，但這份工作並不輕鬆，因為台灣正籠罩在日益嚴重的軍事威脅陰影下，近年來也看到台灣面臨威脅的重大變化。

吳釗燮說明，第一，中國在和平時期快速軍備擴張，並參與更加逼真且複雜的演習，台灣所面臨的軍事威脅，已從對衝突的理論假設演變成「由演轉戰」的實質疑慮；第二，中國開始利用海警船、調查船和其他各類船隻進行灰色地帶脅迫，甚至破壞海底電纜、侵入外離島的禁限制水域，由於海警被視為非致命部隊，但中國似乎已將海警完全武器化，運用於略低於戰爭門檻的擴張主義。

吳釗燮提到，第三，中國加劇法律戰，並利用「一個中國」原則從各個面向打擊台灣，過去成功的將台灣排除在聯合國系統之外，並奪走台灣的邦交國。

他表示，第四，台灣並非中國唯一目標，過去幾年，中國加劇對日本、菲律賓的脅迫，同時中國海軍已延伸至第一島鏈，甚至在日本海、南海、台灣海峽和西太平洋部署百艘艦艇，彷彿在預演對日本、台灣和菲律賓的同步行動，並演練阻止美軍進入該地區（A2/AD 反介入/區域拒止），這被視為自二次世界大戰結束以來最大規模海軍動員。

他指出，第一島鏈已經成為中國擴張主義的前線，而台灣則是中國日益加劇的脅迫行動的焦點。台灣在過去十年並未坐視不管，也盡一切努力投資國防、軍事改革，因為台灣非常清楚，當威懾失敗時，戰爭就會發生。

吳釗燮強調，中國透過破壞現狀和以規則為基礎的國際秩序來進行擴張，民主國家現在應共同努力、在威權擴張主義進一步推進前，加強集體威懾；台灣永遠不會放棄自己，因為對台灣而言，投降絕不是一個選項。