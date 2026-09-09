美退役上將：豪豬戰略將台灣地理優勢轉為威懾力

美國海軍退役上將埃利斯今天表示，「豪豬戰略」是以解決問題為導向的作戰方式，將台灣四面環海優勢轉為威懾力的手段；美台夥伴關係必須共同評估威脅、面對封鎖與隔離聯合規劃，以及把軍備轉為實際作戰能力的聯合訓練。

施明德基金會今天主辦「公民社會、民主韌性與國家安全國際學術研討會－紅衫軍反貪腐運動20週年」，邀請國內外專家學者、退役將領與會，埃利斯（James O. Ellis Jr.）於特別圓桌論壇場次進行與談。

埃利斯說，1996年他以海軍少將身分，率領2艘航艦所組成的戰鬥群在台海周邊巡邏，當時北京在台灣南北兩端發射飛彈，企圖在台灣總統大選前恐嚇台灣人民、但是失敗了，脅迫沒有決定台灣的命運，台灣人民自己做出選擇。

埃利斯提到，現代建軍已非依靠軍購，而是依靠訓練有素的人員在惡劣環境下操作裝備，網路作戰需要抵擋住首波網路攻擊，後備戰力要了解自身職責，社會在電力中斷下也能運作；台灣今年在漢光軍演進行反封鎖演習正是這種作法的體現，「豪豬戰略」（Porcupine Strategy）並非購物清單，而是作戰方式，必須以解決問題為導向。

埃利斯指出，越來越多國家將台灣安全視為己任，但唯有台灣展現出應盡的責任並做好準備，才能讓擴大的合作圈轉為優勢；俄烏戰爭的教訓是，一旦威懾失效，防禦方的生存取決於事前軍事儲備、訓練以及強化的資源，而價廉量多且適應性強的裝備，勝過價昂量少且精良的裝備，台灣四面環海且有高山，「豪豬戰略」是將此地理優勢轉為威懾力的手段。

美國史丹佛大學胡佛研究所研究員祁凱立（KharisTempleman）於「僵局中的民主：台灣能讓分立政府運作嗎？」演講提到，總統賴清德上任後面臨朝小野大的挑戰，憲法法庭陷入停擺、關鍵獨立監管機構懸缺、總預算審查延宕，行政院長不副署立法院通過的法案等政治僵局。

祁凱立指出，問題根源在於體制，而非國族認同、中共外力干預或藍綠兩極化，而是台灣現行的憲政體制根本難以適應「分立政府」（divided government）的運作。