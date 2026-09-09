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日議員石平：絕不能對中共有幻想 日台須具備國防實力

中央社／ 台北9日電
日本參議院議員、台海和平研究會事務局長石平（圖）9日在台北出席「台日外交國防論壇」，致詞時痛批中國獨裁政權。中央
日本參議院議員、台海和平研究會事務局長石平（圖）9日在台北出席「台日外交國防論壇」，致詞時痛批中國獨裁政權。中央

外交部長林佳龍今天表示，第一島鏈必須以「單一戰區」重新理解，建立共同感知、共同預警、共同維持韌性；日本參議員石平則示警，絕對不要對中國共產黨抱有任何幻想，日台必須具備國防實力，中共就不敢輕舉妄動。

印太戰略智庫今天舉辦台日外交國防論壇，由印太戰略智庫執行長矢板明夫主持。林佳龍於致詞表示，面對當前日益複雜的地緣政治挑戰，作為印太區域負責任的一員，台灣不能僅是被動因應，更需要主動出擊。

林佳龍指出，日本周邊海空域延伸到台灣，每天承受到的軍事壓力與灰色地帶襲擾，可說是牽連彼此的極限安全挑戰。必須用「單一戰區」的視野，重新理解第一島鏈，成為一個必須共同感知、共同預警、共同維持韌性的「單一戰區」。

林佳龍提到，台日堅實的安全互信，進一步體現在實質的產業鏈合作上。經濟安全就是國家安全，更是支撐「單一戰區」防衛與災防量能的實質後盾。其中最具指標成果即為台積電熊本廠的正式啟用與後續建設，在兩國政府的大力支持下，已為台日共築「非紅供應鏈」樹立了最重要的典範。

林佳龍說，這套合作模式，快速拓展至「單一戰區」中最不可或缺的核心裝備「無人機系統」，期盼透過台灣卓越的資通訊產業優勢，結合日本先進的精密製造技術，雙方攜手打造無資安疑慮的無人機供應鏈，共同提供災防應變與防衛嚇阻能力。

日本參議員石平以見證六四天安門事件為例指出，絕對不要對中國共產黨抱有任何幻想；中共為了維護統治不擇手段，甚至殺人作惡，遺憾的是，仍有不少人抱持幻想希望與中共友好相處；被中共統一意味著失去自由、民主以及基本人權，那是台灣長期奮鬥，才換得今天的繁榮與自由，絕不能拋棄。

石平強調，日本與台灣同樣面臨中共威脅與挑戰，是命運共同體，如果台灣被中國共產黨侵併，對日本而言是嚴重的危機，日本的安全與國防將從根本受到衝擊；任何妥協都會導致毀滅，這至關重要。

石平說，唯一能保護自由與獨立的是實力，只要具備實力，中共就不敢輕舉妄動。如今的中國共產黨是帝國主義政權，只要中共仍在，隨時可能對台灣、日本展開武力侵略。台灣與日本必須加強國防，並且凝聚力量、結合資源，也希望有天台灣和日本重新恢復邦交。

日本參議員北村晴男重申已故日相安倍晉三自由開放印太（FOIP）構想，強調透過法治、航行自由與自由貿易等規則，而非藉由武力或威脅，打造一個自由且開放的空間。他強調，台灣海峽的和平與穩定極其重要。

北村晴男提到，希望藉由推動日本版「台灣關係法」、日本版「台灣旅行法」的制定，促進政府間交流，及各種防衛、安全保障合作；日本、台灣、美國應緊密結盟，形成堅實陣線，「那個國家就不會進行侵略的行為」。

國防 中共 對中 印太 林佳龍

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